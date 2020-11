Agea. L’ex deputato Edoardo Fanucci (Italia Viva) nominato presidente e Ad di SIN spa

E’ Edoardo Fanucci (Italia Viva), ex deputato, il nuovo presidente e amministratore delegato di SIN Spa, che gestisce il sistema informatico di AGEA.

Fanucci, toscano nato nel 1983 a Pescia (Pt) e vive a Montecatini Terme, nel 2013 entra alla Camera dei Deputati per il PD nella circoscrizione Toscana. A luglio 2015, viene eletto Vice Presidente della Commissione Bilancio. Attualmente è consigliere di minoranza al Comune di Montecatini Terme.

RENZIANO DOC – Dopo il PD Fanucci passa a Italia Viva, stesso partito della ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, oltreché, per restare in Toscana, della neo assessore regionale all’agricoltura, Stefania Saccardi. Ed ora AGEA (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che fa capo al Mipaaf, lo nomina alla guida del SIN.

La nomina di Fanucci a presidente e AD del SIN (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura) è arrivata con delibera n. 30 del 23 novembre 2020, firmata dal direttore Agea Gabriele Papa Pagliardini, con oggetto la “Nomina componente del Consiglio di Amministrazione di SIN S.p.A. e designazione del Presidente e Amministratore delegato”.

Fra i poteri dell’incarico:

nominare e revocare il Direttore Generale conferendogli i relativi poteri;

nominare e revocare consulenti e collaboratori autonomi, fissandone il compenso

entro il limite di valore fissato dai patti parasociali citati in premessa;

entro il limite di valore fissato dai patti parasociali citati in premessa; costituire e risolvere rapporti di lavoro dipendente;

nominare e costituire procuratori ad litem.

SCARICA LA DELIBERA agea_sin_fanucci

La società SIN srl è stata istituita il 29 novembre 2005, ai sensi della legge n. 231/2005, con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

La SIN è partecipata al 51 % dall’ AGEA, Agenzia per le Erogazioni in agricoltura, e al 49 % dai soci privati (Agriconsulting S.p.A., Agrifuturo , Almaviva S.p.A., Green Aus S.p.A. – già Auselda AED Group prima del cambio di denominazione sociale a seguito di cessione avvenuta nel novembre 2015 -, Cooprogetti, IBM Italia S.p.A., Telespazio – a seguito di fusione per incorporazione di ISAF srl -, Sofiter Tech s.r.l. (subentrata alla Sofiter S.p.A.- Società Terziario Avanzato S.p.A. in liquidazione per effetto della cessione del complesso aziendale a seguito della procedura ex art. 107 L.F.), scelti a seguito dell’apposita procedura di gara prevista dalla legge istitutiva; nella sua qualità di organismo di diritto pubblico, coniuga la propria mission, finalizzata all’erogazione di servizi sempre più efficienti a favore della pubblica amministrazione, centrale e locale, delle imprese e dei cittadini con le capacità industriali di ricerca, innovazione e sviluppo, oltre che commerciali, messe a disposizione dal partner privato.

Nell’assemblea dei Soci del 25 agosto 2011 è stata deliberata la trasformazione della SIN in Società per azioni, con conseguente modifica dello Statuto sociale.