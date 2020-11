Bonus vacanze spendibile fino al 30 giugno 2021. Vale anche per gli agriturismi

Il bonus vacanze, introdotto dall’art. 176 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), consiste in un contributo da utilizzare per il pagamento di soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

E’ spendibile fino al 30 giugno 2021

Sembra il caso di precisare che la struttura ricettiva può rifiutare il buono: l’adesione all’iniziativa, infatti, è libera.

Il bonus può essere richiesto dai nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro. Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE (Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E/2020).

L’importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare.

In particolare, è pari a:

– 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona;

– 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;

– 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone.

