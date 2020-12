Cuore Italiano. Da Origin Italia cesto natalizio DOP IGP per la Lega del Filo d’Oro. Si acquista online su Eataly

Si chiama “Cuore Italiano” l’iniziativa solidale in vista del Natale – presentata oggi -, di Origin Italia, organizzata con il con il supporto del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera On. Filippo Gallinella e la collaborazione di Eataly.

Il cesto natalizio solidale, pieno di prodotti DOP IGP donati dai Consorzi di Tutela, sarà acquistabile direttamente nella sezione cesti natalizi dello store online di Eataly all’indirizzo www.eataly.it/cuoreitaliano.

«In un momento di difficoltà come questo – sottolinea Filippo Gallinella, Presidente Commissione Agricoltura Camera – poter aiutare chi è meno fortunato, è un atto dovuto e un atto di civiltà. Importante legare questa situazione ai prodotti che ci rappresentano; un plauso a chi ha collaborato raccogliendo l’invito che ho fatto. Va quindi un sentito ringraziamento ad Origin Italia e alla Lega del Filo d’Oro per l’attività che svolge».

«I Consorzi di tutela delle DOP IGP italiane hanno messo a disposizione le loro produzioni di eccellenza – spiega Cesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia – a favore di una iniziativa di solidarietà in pieno spirito natalizio, in un momento particolare del nostro Paese, dove poter fare beneficenza diventa ancora più importante. Con il cesto “Cuore Italiano” la possibilità di portarsi a casa prodotti di grane eccellenza del Made in Italy, come le Indicazioni Geografiche, e, contemporaneamente contribuire ad una buonissima causa, come quella di sostenere la Lega del Filo d’Oro, ed aiutare l’associazione nella propria attività quotidiana a favore delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali. Un progetto nato nelle scorse settimane da un’idea del presidente Gallinella in occasione dell’assemblea di Origin Italia, che abbiamo voluto subito realizzare concretamente».

«Vogliamo ringraziare Origin Italia per averci dato la possibilità di partecipare a questa iniziativa nata dalla sensibilità del Presidente della Commissione Agricoltura On. Filippo Gallinella – dice Sabrina Torti, Partnership Manager Eataly. – Abbiamo dato il nostro piccolo contributo al grande lavoro di Lega del Filo d’Oro e rinnovato un’alleanza con Origin Italia della quale siamo molto orgogliosi».

«Abbiamo appreso con grande piacere dell’iniziativa di solidarietà promossa in occasione del Natale dall’Associazione Origin Italia, in collaborazione Eataly e su proposta del Presidente della Commissione Agricoltura On. Filippo Gallinella, che ha pensato alla nostra Associazione quale beneficiaria dei fondi raccolti – ha detto Rossano Bartoli, Presidente Lega del Filo d’Oro -. La Lega del Filo d’Oro, da oltre cinquantacinque anni è punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie e solo grazie alla generosità dei suoi sostenitori riesce a garantire un futuro migliore a tante persone che chiedono aiuto. Iniziative come queste sono preziose e ringrazio di cuore chi l’ha resa possibile e quanti aderiranno».