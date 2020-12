Potatura. Tre novità da scoprire a marchio Campagnola insieme alla nuova legatrice Nexi

Kronos 58, T-Rex e T-Fox: i tre nuovi prodotti per la potatura a marchio Campagnola, insieme alla nuova legatrice Nexi, mostrano il costante impegno dell’azienda emiliana nello sviluppo di innovativi attrezzi elettrici per la potatura agevolata.

L’azienda emiliana Campagnola è tra i leaders mondiali nella progettazione e produzione di sistemi elettrici per la potatura agevolata. Da sempre impegnata nell’innovazione tecnologica, Campagnola ha lanciato nuovi attrezzi che garantiscono all’operatore un modo di lavorare semplice ed efficace, sia per i professionisti con la PROFESSIONAL Line, sia per l’impiego meno intensivo con la GREEN Line.

La prima novità, presentata durante EIMA Digital, è il potatore elettrico della PROFESSIONAL LINE Kronos 58 , pensato per un utilizzo altamente professionale. Potente, veloce e polivalente, progettato per effettuare tagli rapidi e precisi, è utilizzabile con aste di 3 diverse lunghezze ed è indicato per la potatura di piante da frutto ed ornamentali. Alimentato dalla batteria spalleggiata Li-Ion 700, garantisce 600 tagli con una ricarica, che equivalgono circa ad una giornata di lavoro.

Grazie al motore posizionato nella parte inferiore dell’asta, Kronos 58 vanta massima maneggevolezza e limitato affaticamento dell’operatore durante l’uso. Altro punto di pregio è la sua potenza, data dal motore brushless da 1200 W, che permette rapidi tagli di rami fino a 10-15 cm di diametro, e la protezione elettronica che evita il sovraccarico del motore. Inoltre, per agevolare il taglio, la pressione corretta di potatura è indicata da un LED bicolore, che diventa verde se è corretta, rosso se è eccessiva.

Oltre al potatore elettrico professionale, Campagnola ha messo sul mercato due potatori della GREEN LINE: T-Rex e T-Fox, caratterizzati dalla batteria plug-in, inserita nel corpo dell’attrezzo.

Il nuovo potatore T-Rex è un vero e proprio concentrato di potenza in dimensioni contenute, con un’elevata capacità di taglio che lo rende ideale per la potatura di alberi da frutto, vigneti e piante ornamentali.

Tra i principali vantaggi spicca la sua leggerezza, che però non compromette affatto la sua potenza, in quanto è in grado di effettuare tagli veloci e precisi. T-Rex è un prodotto polivalente, con una doppia possibilità di alimentazione: con batteria incorporata o con cavo (brevetto Campagnola) per riporre la batteria in cintura.

Il nuovo T-Fox è un potatore che assicura un’elevata velocità di taglio di 11 m/sec, nonostante le sue dimensioni contenute. Questo nuovo potatore elettrico è ideale per alberi da frutto e piante ornamentali. Il suo vantaggio principale è dato dalla libertà di movimento, che si sposa con la sua notevole potenza, la quale consente di effettuare tagli veloci e precisi. Anche T-Fox può essere alimentato con batteria incorporata o con cavo (brevetto Campagnola) e batteria in cintura. T-Fox dispone, inoltre, di un serbatoio trasparente dell’olio per la lubrificazione automatica della catena, come pure di un display LCD multifunzione, che permette di vedere la percentuale di carica della batteria e le ore di lavoro svolte.

A completamento della GREEN LINE, in occasione di EIMA Digital Preview (EDP) Campagnola ha lanciato anche la nuova legatrice Nexi : un concentrato di tecnologia, che garantisce velocità e precisione nelle legature effettuate nel vigneto, come pure in orticoltura e florovivaismo. La batteria incorporata dona all’operatore una totale libertà di movimento. La legatrice Nexi è versatile, in quanto permette di selezionare fino a 6 modalità di legatura, ed estremamente veloce, poiché effettua fino a 80 legature al minuto. Può montare la maxi-bobina per l’utilizzo di filo standard o bio-fotodegradabile (110 m = 810 legature) oppure filo di carta (130 m = 960 legature). È, inoltre, caratterizzata da un peso contenuto e dall’innovativa possibilità di essere utilizzata con batteria incorporata o con cavo (brevetto Campagnola) e batteria in cintura. In quest’ultima versione il peso della legatrice si riduce a soli 780 grammi.

Il continuo evolvere delle esigenze e degli scenari agricoli internazionali ha spinto Campagnola a investire negli ultimi anni nell’ampiamento della gamma, incrementando la tecnologia elettromeccanica. L’obiettivo di Campagnola è quello di avvalersi della tecnica e della sua esperienza per realizzare attrezzi sempre più performanti, maneggevoli ed evoluti, che grazie all’utilizzo della batteria risultano essere più facili da utilizzare.