CREA. Dopo il Senato anche da ComAgri Camera voto positivo per Carlo Gaudio nuovo presidente

“Dopo l’esito positivo nella Commissione Agricoltura del Senato, prendiamo atto con soddisfazione della amplissima convergenza che anche oggi si è registrata nella Commissione Agricoltura della Camera sulla proposta di nomina, approvata all’unanimità nel Consiglio dei Ministri, a Presidente del Crea del professor Carlo Gaudio“.

A sottolinearlo è la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova.

“Un voto che interpretiamo come una conferma sulla qualità della proposta e la bontà del metodo fin qui seguito per rilanciare il ruolo e la funzione di questo importante Ente di ricerca pubblico, il cui ruolo strategico per l’agricoltura e la filiera alimentare nel nostro Paese è evidente a tutti. A maggior ragione per questo sarà rilevante il coinvolgimento del Parlamento sulle strategie future che dovranno sempre più caratterizzare l’azione del Crea”.