A San Quirico d’Orcia la grande qualità dell’olio extravergine d’oliva. Anche se il Covid ferma la tradizionale Festa

Si ferma per Covid la Festa dell’Olio di San Quirico d’Orcia (Si). Quest’anno sarebbe stata la 28esima edizione.

In un’annata olivicola estremamente positiva in termini di qualità – con olive sane ed in perfetto stato fino alla raccolta grazie alla totale assenza della mosca – e di produzione, con un incremento medio del 30%. Un olio extravergine d’oliva che, anche senza kermesse olivicola (sarebbe stata in programma in questo weekend fino a martedì 8 dicembre) sarà possibile trovare direttamente nelle aziende (elenco contatti in basso) così da non perdere la possibilità di gustare ed abbinare ai piatti, un olio extravergine di grande qualità e profumi caratteristici.

Era il 1993 quando, pioneristicamente, si svolse la prima festa dedicata al prezioso frutto della terra di Val d’Orcia: l’olio extravergine d’oliva. Ma fu, fin dal primo momento, un grande successo.

Il mix fra la bellezza del centro storico della cittadina valdorciana, il paesaggio unico al mondo e la qualità delle produzioni olivicole locali, furono un richiamo irresistibile per tanti consumatori dal palato sopraffino. Un paesaggio caratterizzato dalla presenza di oliveti che modellano queste colline; è grazie anche al lavoro degli agricoltori che questi oliveti li hanno coltivati e mantenuti, che l’Unesco (nel 2004) ha riconosciuto la Val d’Orcia come patrimonio dell’umanità.

Una festa popolare fatta dai produttori, dal Comune, e dalle associazioni paesane con la Pro Loco ad organizzare eventi collaterali, sotto la guida lungimirante di Mario Cingottini, prima sindaco e poi presidente della Pro Loco.

E così stand per assaggiare l’olio nuovo, bruschette con pane toscano realizzato dai forni locali, che permette di esaltare il sapore e le caratteristiche di questi oli. E poi stand delle associazioni locali: dal gruppo di donatori di sangue Fratres con la loro immancabile polenta fritta – una vera specialità –; lo stand gastronomico della banda del paese, con la gustosissima porchetta e la damigiana di vino a portata di mano. Quindi lo stand del Gruppo sportivo ed in seguito quello dei ragazzi degli Amatori: dai pici al sugo (nella patria dei pici), alle minestre, fino alla carne alla brace. Tutto accompagnato dai grandi vini rossi della Doc Orcia. Sempre protagonista l’olio extravergine, il re di ogni piatto.

E poi street band, giochi di strada, musica e divertimento (VIDEO), ma anche corsi di assaggio dell’olio, convegni con esperti (nella scorsa edizione eravamo presenti LEGGI); e poi premi ai produttori ed a personalità nazionali che hanno in qualche modo contribuito a far conoscere questa produzione. Quindi negli ultimi anni la moda dello show cooking a Palazzo Chigi ed il trekking dell’olio; le piazze e vie del centro storico piene di persone, di voglia di divertirsi e di profumi indimenticabili. Lo spettacolo degli sbandieratori dei Quartieri della Festa del Barbarossa. Ed ogni anno un manifesto dedicato all’olio, all’olivo e a San Quirico d’Orcia. Una festa che grazie ad un prodotto agricolo è riuscita a creare un importante indotto economico, per le attività commerciali, ristoranti, strutture ricettive.

Ma da oggi a martedì niente di tutto questo, ha vinto il Covid, le restrizioni fra zona rossa e zona arancione in cui si trova la Toscana hanno fatto il resto.

Ma il contributo di agricultura.it non è voluto mancare, per mettere ulteriormente in contatto le aziende agricole ed i consumatori, e magari far conoscere questa realtà olivicola a chi ancora non ha assaggiato l’olio extravergine di oliva di queste colline.

ECCO LE AZIENDE AGRICOLE DELLA FESTA DELL’OLIO DI SAN QUIRICO D’ORCIA

Agriturismo e Azienda agricola BAGNAIA– Tel. 0577 898272 – info@agriturismobagnaia.it

COLOMBAIO MARTINI – Tel. 0577 897791- Cell. 348 7611175- info@colombaiomartini.it

Agriturismo PODERINO – Tel. 0577 898096 -info@agriturismopoderino.it

Agriturismo POGGIO AL VENTO – Tel. 0577.897384 – info@poggioalvento.it

POGGIO GRANDE – Tel. 0577.897390 – Cell. 338.8677637 – info@aziendapoggiogrande.it

Az. Agr. RIFIGLIOLI

Az. Agricola SAMPIERI DEL FA – Tel. 0577 897521 – 897543

Antico Frantoio SIMONELLI SANTI – Tel. 0577 897028 – 898244 – malintoppo@hotmail.com

TENUTA SANONER – Tel. +39 0577.1698707 – info@tenuta-sanoner.it

VALDORCIA TERRE SENESI – Tel. +39 338 3924483 –info@valdorciaterresenesi.com

Az. Agricola VEGLIENA – Tel. 331 7938814 – infovegliena@gmail.com

SAN LAZZARO – Efisio Mangiavacchi – Tel. 0577 897713 – Cell. 347 4616088 – efisio.mangiavacchi@gmail.com