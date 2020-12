Donate oltre 7 tonnellate di ortofrutta alle famiglie in difficoltà. Roma: il cuore d’oro dei produttori di Coldiretti al Car di Guidonia

Sono state raccolte dagli agricoltori di Coldiretti Roma 750 casse di frutta e verdura del peso di oltre 7 tonnellate al Car di Guidonia, che ora verranno donate alle famiglie in difficoltà della Capitale e della provincia.

Un’iniziativa, quella coordinata da Valentino Della Porta, produttore e socio di Coldiretti, ​che ha coinvolto numerosi agricoltori del Centro agroalimentare.

“L’ortofrutta raccolta con grande generosità da parte degli agricoltori – spiega Valentino Della Porta – verrà donata al Circolo San Pietro, alla Caritas di Pomezia, all’associazione Giuseppe Misericordia di Fiumicino e al parroco di Tivoli. Saranno loro a consegnarle alle famiglie che si trovano in difficoltà. Nonostante le aziende stiano vivendo loro stesse un periodo difficile con il calo delle vendite di circa il 40 per cento a causa della pandemia, hanno subito accolto con entusiasmo l’iniziativa di beneficenza organizzata da Coldiretti Roma”.

Numerose le iniziative di solidarietà promosse dal Coldiretti Lazio sin da marzo in pieno lockdown, che continuano ad essere portate avanti grazie anche alla disponibilità degli agricoltori e dei volontari delle associazioni.

“Continueremo a stare accanto a chi si trova in difficoltà a causa delle crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria – dice il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti– siamo orgogliosi del buon cuore degli agricoltori, che ogni volta riescono a sorprenderci con il loro spirito solidaristico, nonostante siano numerose le difficoltà anche per loro. Li ringraziamo uno ad uno per quello che hanno fatto in questi mesi e che stanno continuando a fare. Oggi ne abbiamo avuto un altro straordinario esempio, insieme alla dimostrazione che insieme possiamo essere più forti”.