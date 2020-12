Prowein salta anche il 2021 per Covid. Appuntamento direttamente al marzo 2022

ProWein 2021 – la maggiore fiera mondiale per i vini e gli alcolici – non si terrà come previsto dal 19 al 23 marzo a causa delle restrizioni legate al Covid-19.

E’ quanto comunica la stessa fiera tedesca, rinunciando così anche all’edizione 2021 dopo aver già saltato, sempre causa Covid, il 2020.

Gli attuali sviluppi delle infezioni da Covid-19, la situazione dei viaggi e il quadro giuridico hanno indotto la Messe Düsseldorf, in qualità di organizzatore della ProWein, a rivalutare la situazione. Soprattutto a causa della decisione del governo federale e regionale del 25 novembre 2020, secondo la quale l’organizzazione di fiere continua ad essere vietata, ulteriori sviluppi sono imprevedibili.

“Non abbiamo preso questa decisione alla leggera – abbiamo soppesato con molta attenzione gli argomenti a favore e contro una fiera in questi tempi di pandemia, in stretta e approfondita consultazione con i nostri partner ed espositori. Il fattore decisivo per noi è stato l’interesse degli espositori e dei visitatori,” ha spiegato Erhard Wienkamp, amministratore delegato della Messe Düsseldorf GmbH.

In questo contesto la tempistica della decisione ha giocato un ruolo decisivo: “Gli espositori possono ora concentrarsi sulle prossime date della ProWein e predisporre la preparazione. Con questa mossa garantiamo la sicurezza della programmazione, necessaria per il successo dell’azienda.” In linea con questa strategia a lungo termine le date della ProWein 2022 sono già state programmate – dal 27 al 29 marzo 2022.

ProWein-World: Prospettive per il 2021 e 2022

ProWine China, che si è appena conclusa con grande successo, sarà ribattezzata ProWine Shanghai l’anno prossimo e tornerà al Shanghai New International Expo Center dal 9 all’11 novembre 2021, dopo il successo ottenuto nella Cina continentale. Il prossimo ProWine Asia sarà anch’esso rinominato – ProWine Hong Kong – e si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2021. Il ProWine Sao Paulo sarà il prossimo evento della famiglia ProWein in ordine cronologico – dal 5 al 7 ottobre 2021. La prossima ProWine Asia a Singapore sarà ribattezzata ProWine Singapore e sarà nuovamente in programma nel 2022 a causa dei vincoli causati dalla pandemia di Covid-19 (le date iniziali erano dal 2 al 5 marzo 2021).

