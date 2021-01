GPS per 4.0. Ecco perché la tecnologia dei trattori costa molto di più rispetto a quella dei camion

Gruppo Liberi Professionisti RISPONDE

Perché un GPS per 4.0 sui trattori costa dai 5 a 10mila euro e sui camion pochi euro?

La tecnologia necessaria ai mezzi di trasporto (camion) è limitata, nella maggior parte dei casi, alla localizzazione dei mezzi per la gestione delle flotte. In agricoltura e sui mezzi agricoli oltre alla localizzazione sono necessari scambi di informazioni e strumenti più sofisticati. A solo titolo di esempio pensi ad un sistema di livellamento che deve raccogliere una serie di informazioni territoriali localizzate e trasformarle in indicazioni al mezzo per svolgere quell’operazione. Oppure alla conduzione di macchine operatrici senza la presenza di un operatore a bordo. Siamo sicuri che con l’aumento delle istallazioni ed il relativo evolversi delle tecnologie i prezzi sono comunque destinati a scendere e, come in altri settori, si potrà acquistare la strumentazione necessaria investendo meno risorse.