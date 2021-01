Le politiche agromeccaniche di Confagricoltura al pugliese Donato Rossi

ROMA – Donato Rossi assume l’incarico di Responsabile delle politiche agromeccaniche di Confagricoltura.

Pugliese, già presidente di Confagricoltura Puglia e per tre anni componente della Giunta esecutiva nazionale, Donato Rossi è tra i pochi imprenditori agricoli ad aver introdotto, ormai da diversi anni nella propria azienda, Agri Do. RO. Srl, la raccolta meccanizzata delle olive e cultivar superintensive: “Oggi per essere competitivi occorre attrezzarsi, costruire filiere forti, programmare i principali investimenti di comune accordo con gli agromeccanici e vedere nella tecnologia un’opportunità per migliorare la qualità e la salubrità dei prodotti, non solo le rese. Il forte impegno per un’agricoltura culturalmente e tecnologicamente pronta ad affrontare unita sia le sfide sia le crisi accomuna Donato Rossi e Uncai.

Per questi motivi, avergli affidato il delicato ruolo di coordinamento, conoscenza e promozione dei rapporti con Uncai, in particolare presso tutte le sedi territoriali della Confederazione, rappresenta per l’Unione Contoterzisti Agromeccanici un assist importante destinato a portare importanti risultati nella pluriennale collaborazione tra le nostre organizzazioni. Confagricoltura si arricchisce di una cabina di regia dinamica e Uncai di un interlocutore autorevole”, il commento del Presidente di Uncai Aproniano Tassinari.