Calabria bio. Via al partenariato strategico CSQA – IGEA

CSQA Certificazioni apre una nuova sede in Calabria come punto di riferimento nel Sud Italia per il Biologico e referente per le certificazioni in ambito volontario a livello regionale. Un nuovo punto di riferimento per le certificazioni BIO nel Sud Italia e quelle in ambito volontario in Calabria. È questo in sintesi il ruolo della nuova sede calabrese di CSQA Certificazioni realizzata grazie all’accordo con IGEA Srl, con la quale è stata siglata una partnership strategica ed organizzativa.

Una scelta strategica per rafforzare la presenza sul territorio a sostegno delle imprese in una regione che crede nell’agricoltura di qualità, BIO e sostenibile, grazie anche ad una importante produzione biologica che posiziona la Calabria come seconda regione italiana per numero di aziende agricole impegnate nel biologico con 10576 operatori coinvolti a fronte di 208.292 ettari di superfici coltivate a biologico (Dati Sinab 2020).

Dal 1° gennaio 2021 Igea è la sede operativa di CSQA in Calabria e punto di riferimento per tutto il Sud Italia delle certificazioni biologiche secondo il REG. (CE) 834/07, IFOAM, Naturland, Biosuisse, Natrue, KRAV, Bioecocosmesi, NOP, JAS e Bioeco Detergenza. La sede operativa, della quale è responsabile Maurizio Agostino, è al “Molino d’Urzo” di via Raffaele Teti, 73 a Sant’Onofrio (VV) | Tel. 0963 267215 | biologico.sud@csqa.it | www.csqa.it.

“Più che un’impresa,” dichiara Maurizio Agostino, “ci sentiamo una libera comunità di professionisti, che con una propria visione collettiva interpreta il territorio e le esigenze delle imprese che lo vivono e per mettere loro a disposizione strumenti e metodi per accrescere il valore economico, ambientale, salutistico e sociale delle loro produzioni. Con questa esperienza e queste motivazioni affrontiamo un rinnovato impegno di cooperazione con CSQA, per sviluppare ulteriori sevizi avanzati ed integrati, di prossimità agli operatori del mezzogiorno che credono nello sviluppo sostenibile e solidale del territorio”.

“Siamo felici di aprire la nostra nuova sede CSQA in Calabria, dodicesima in Italia”, dichiara Pietro Bonato, AD e Direttore Generale CSQA. “Grazie a questa partnership sinergica con IGEA rafforziamo la nostra presenza sul territorio a fianco delle aziende, con una realtà di professionisti qualificati e apprezzati dai clienti”.

IGEA SRL

Da oltre vent’anni Igea Srl è una importante comunità di professionisti che opera nella regione Calabria e in tutte le regioni del Mezzogiorno d’Italia, impegnata nello sviluppo e nell’affermazione dell’agricoltura biologica e sostenibile, attraverso la certificazione delle produzioni. Un punto di riferimento al servizio dell’agroalimentare biologico e delle produzioni di alimenti ispirate a principi di tipicità, qualità, sostenibilità ed equità. La società coinvolge 22 fra quadri tecnici e specialisti del settore agroalimentare, forestale e ambientale. Negli ultimi anni ha erogato servizi di orientamento, controllo e certificazione per migliaia di imprese agroalimentari biologiche e delle produzioni tipiche.

CSQA Certificazioni

CSQA è Organismo di certificazione leader nel settore agroalimentare che svolge attività di certificazione, assessment e formazione, attivo nei settori dell’Agroalimentare e Packaging, dei Beni di Consumo, della Ristorazione, dei Servizi Tecnici e Professionali, Information Technology, Biologico, Sostenibilità, Foreste, Legno & Carta, Servizi alla Persona e della Pubblica Amministrazione. Il quadro completo degli schemi di certificazione applicabili può essere visionato in: https://www.csqa.it/CSQA/Norme.

CSQA è il principale Organismo di Certificazione in Italia nel settore agricolo e alimentare con oltre 65 prodotti DOP, IGP, STG controllati e decine di migliaia di aziende certificate in ambito volontario.

Sul fronte del Biologico, come Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF con codice IT-BIO-021, si occupa dello sviluppo delle certificazioni relative all’Agricoltura Biologica, intesa sia come produzione primaria sia come trasformazione dei prodotti, nonché dei prodotti no-food che utilizzano ingredienti agricoli biologici e tecniche produttive che seguono i principi dell’agricoltura biologica.