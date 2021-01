Stati Uniti. Governo Biden: Tom Vislack torna ministro dell’agricoltura

ROMA – E’ Tom Vilsack il nuovo ministro dell’agricoltura degli Stati Uniti. Vislack è stato incaricato dal presidente americano Joe Biden per guidare l’USDA, il Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti.

Ruolo che, l’ex governatore dell’Iowa, ha già ricoperto dal 2009 al 2017 sotto la presidenza di Barack Obama.

Fra le priorità del governo Biden in ambito agricolo-ambientale, i programmi di aiuto alimentare e climatico.

Un nome che non passa inosservato e che in alcuni ambienti desta qualche preoccupazione. Vislack è infatti conosciuto anche come “Mr.Monsanto” per aver approvato un gran numero di OGM, in particolare sviluppati proprio dalla multinazionale Monsanto tra il 2009 e il 2017, quando come detto, è stato Segretrario dell’USDA.

LEGGI ANCHE Joe Biden ama la cucina italiana. Per il 46esimo presidente degli Stati Uniti non possono mancare pasta al pomodoro e caprese