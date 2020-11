Joe Biden ama la cucina italiana. Per il 46esimo presidente degli Stati Uniti non possono mancare pasta al pomodoro e caprese

Italian meal. Ama mangiare italiano il 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Se l’ultimo presidente Dem, Barak Obama, era venuto in vacanza nella campagna senese dove aveva imparato persino a fare la pizza napoletana (LEGGI); il neo presidente Biden ama così tanto mangiare la pasta al pomodoro (in particolare capelli d’angelo al pomodoro) che lo aveva anche nel contratto nei suoi eventi in tour per l’America. E per secondo una insalata caprese.

A rivelarlo un articolo, di qualche tempo, del Washington Post tramite documenti pubblici. “In ognuno di questi eventi, Biden ha mantenuto una richiesta molto importante – aveva scritto il WP -: la pasta. I contratti richiedevano che gli servissero pomodoro capelli d’angelo, un’insalata caprese, e quindi sorbetto al lampone con biscotti“.

Qualche miglioramento in fatto di gusti, ci permettiamo di consigliarlo al neo presidente – magari proprio per un brindisi con la vicepresidente Kamala Harris – in fatto di cosa bere insieme ad un pasto che ricorda i sapori Made in Italy. Infatti come riporta l’articolo del WP, Biden sarebbe stato solito bere “Coca-Cola Zero, Coca-Cola normale, Orange Gatorade e caffè nero”, che dovevano essere tutti nel suo camerino. Il nostro consiglio è un bel calice di vino, magari italiano.

Foto in copertina da pagina facebook ufficiale di Joe Biden