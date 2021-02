Bayer Smart…Farming, la nuova campagna di comunicazione per una agricoltura smart

MILANO – E’ online il primo video della serie Smart…Farming, la nuova campagna di comunicazione di Bayer con focus su Soluzioni, Impieghi e Consigli in Agricoltura presentati in modalità Smart ed accessibili anche a “distanza” per continuare a rispondere a tutti gli agricoltori che desiderano contenuti tecnici, consigli pratici ed esempi concreti su come e quando utilizzare le soluzioni Bayer.

Bayer guarda avanti al futuro dell’agricoltura con una nuova organizzazione forte sul territorio, ma anche con nuovi strumenti di comunicazione che cercano di “accorciare le distanze” in un momento in cui il contatto fisico è limitato.

Nel primo video della serie, dal titolo Insetti in orticoltura: strategie di difesa, dopo una breve presentazione di alcuni prodotti per la difesa in orticoltura, si portano esempi concreti di utilizzo delle soluzioni Bayer su varie colture orticole, in pieno campo e in serra, in produzione integrata e biologica.

Guarda il video su bayercropscience.it

