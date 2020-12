Bayer sempre più a sostegno dei maiscoltori e cerealicoltori. Avviate con successo le campagne di comunicazione

Avviate con successo le campagne di comunicazione Bayer su grano e mais

Al centro le persone le esperienze, la professionalità e le attività digital. Per continuare ad essere vicini gli agricoltori.

FOCUS MAIS – Scegli chi ti segue sempre “Scegli chi ti segue sempre” è lo slogan della campagna mais 2021 che vuole essere un messaggio a tutti i maiscoltori affinché si affidino a Bayer come partner in grado di offrire la migliore innovazione, sempre: dalla genetica con Dekalb, alla difesa con Crop Science ed al digitale con Climate FieldView.

Un’innovazione che parte con i Centri Tecnologici Dekalb, raccontati in un video con protagonista Matteo Masin, Head of Market Development Central MED.

Il filmato mette in evidenza il supporto di Bayer che segue i maiscoltori a partire dall’#InnovazioneDEKALB con i Centri Tecnologici, dove Bayer analizza il potenziale produttivo degli ibridi in relazione alla densità di semina e all’ambiente di coltivazione. Per fornire ai maiscoltori un consiglio di semina personalizzato, “il MIGLIOR consiglio di semina”, proprio come dice Masin nel video.

La campagna di comunicazione prosegue con la presentazione dell’offerta Dekalb 2021 e dei 12 “campioni” in gamma, raccontati attraverso una visita virtuale alle Concept Farm dai tecnici Bayer.

Video disponibili:

A sostegno delle attività di comunicazione sul mais, di recente pubblicazione, due articoli dedicati ad Adengo Xtra e alla proposta Ibridi per la campagna 2021 con interviste e testimonianze dirette:

All’interno di tale articolo sono presenti 6 testimonianze/interviste tra agricoltori e contoterzisti sull’utilizzo delle soluzioni Bayer per il diserbo.

All’interno dell’articolo un focus sull’offerta Bayer con intervista diretta a Chiara Pagliarin, Grower & Channel Manager Bayer, e link/video per approfondimenti

FOCUS GRANO – La vostra scelta. Il nostro impegno

In un momento così sfidante, come quello che stiamo vivendo, Bayer parte dalle persone e attraverso un’attività di video marketing ha lanciato un messaggio chiaro a tutti i cerealicoltori italiani, continuando a portare la competenza e la professionalità dei suoi tecnici che, da Nord a Sud, sono sempre al loro fianco con le migliori soluzioni, come quelle offerte dalla Famiglia Atlantis e rispondono, anche in modalità virtuale, alle loro domande:

Come si migliora la redditività delle coltivazioni? Intervista a Riccardo Bertozzini

E’ ancora possibile produrre grano? Intervista a Giacomo Zapparrata

Come si può andare incontro alle esigenze dei cerealicoltori? Intervista a Christian Cavazza

Quali sono le figure chiave che dovrebbero affiancarci al cerealicoltore? Intervista a Lorenzo Fabbretti

I video sono disponibili anche anche sul sito attraverso una landing page dedicata.

Gestione Integrata delle Infestanti

La collaborazione che si crea tra tecnico e cerealicoltore è al centro della comunicazione sull’importante tema della Gestione Integrata delle Infestanti, attraverso i video home-made “Passo la parola all’esperienza” dove si mette in evidenza il supporto Bayer ai cerealicoltori e la loro testimonianza sull’approccio consigliato dai tecnici.

Questi video sono disponibili sul canale YouTube Crop Science e all’interno di due articoli del Magazine del sito:

Cereali, malerbe sotto controllo grazie alla Gestione Integrata delle Infestanti

Come migliorare e mantenere nel tempo il controllo delle Infestanti?

Climate FieldView

Nell’offerta Bayer di valore sui cereali, Bayer ha deciso di dare valore alle testimonianze sull’utilizzo della piattaforma per l’agricoltura digitale Climate FieldView attraverso una campagna digital che riprenderà le esperienze positive dei cerealicoltori che hanno partecipato allo scorso contest su Facebook “#EsperienzaFieldView. La campagna è iniziata con il grano, ma sarà realizzata anche su mais con tante esperienze.

La prima esperienza, da non perdere, la potete trovare sul sito Crop Science nell’articolo pubblicato che trovate cliccando qui.

Ed anche per il grano, il nostro slogan “La vostra scelta. Il nostro impegno” continua ad essere il nostro forte messaggio e la nostra promessa ai cerealicoltori italiani.