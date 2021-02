Registro cereali. Cai: pronti a dare il nostro contributo. Bene la retromarcia del Mipaaf

“L’apertura del sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe L’Abbate, al dialogo per la definizione di decreti attuativi che rispondano a tutti gli effetti a una maggiore esigenza di trasparenza della filiera cerealicola, senza per questo creare inutile e costosa burocrazia a danno degli operatori risponde alle richieste avanzate da Cai, che ha già chiesto di poter conferire in Commissione Agricoltura, essendo le imprese agromeccaniche coinvolte direttamente nelle operazioni di raccolta e, molto spesso, anche di essiccazione e stoccaggio in conto terzi. Servono leve di semplificazione, non strumenti vessatori a danno delle imprese”.

Così il presidente di Cai, Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, Gianni dalla Bernardina.