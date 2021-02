Ingegnere edile, grillino, appassionato di basket. Ecco chi è il 41esimo ministro dell’agricoltura Stefano Patuanelli (ex Mise)

ROMA – Ecco chi è il nuovo ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, ex ministro dello Sviluppo Economico nel Conte due.

Governo Draghi. Stefano Patuanelli è il nuovo Ministro dell’agricoltura

Nato a Trieste nel 1974, sono sposato ed ha tre figli. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica e la laurea in ingegneria edile con il voto di 110/110 e lode.

E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 2004 e da allora ha esercitato la libera professione.

IL CURRICULUM (scritto dal Patuanelli) – La mia attività professionale è quella tipica dell’ingegneria edile, incentrata quindi sulla progettazione e la gestione dei processi edilizi, con particolare riferimento alle opere pubbliche. Mi sono occupato di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, potendo verificare direttamente le enormi problematiche che ancora sussistono in questo ambito lavorativo.

Il mio impegno politico inizia il 17 luglio del 2005, con la costituzione del Gruppo Beppe Grillo Trieste.

Dal 2009 sono stato eletto consigliere e tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri. Nel 2011 ho ritenuto corretto dimettermi, pur senza formale incompatibilità delle cariche, perché sono stato eletto in Consiglio comunale. Al Comune sono stati cinque anni intensi, di studio dell’amministrazione pubblica, di approfondimento di tematiche importanti come i servizi pubblici che hanno un riflesso diretto sulla qualità della vita dei cittadini e di impegno in attività concrete per eliminare gli ostacoli che non consentono di lavorare per il bene della città.

Durante il mandato ho cercato di contribuire in modo particolare in quelle aree tematiche che meglio conosco grazie alla mia attività professionale: la pianificazione territoriale, l’edilizia, l’ambiente, le infrastrutture e i trasporti. E’ stata una esperienza che mi ha fatto capire quanto poco basterebbe per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Alle elezioni politiche nazionali del 2018 sono stato eletto senatore nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia e successivamente sono stato scelto come capogruppo al Senato.

Ho prestato giuramento di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 settembre 2019 come Ministro dello Sviluppo Economico.

GLI HOBBY

In relazione ai miei interessi personali, amo lo sport in generale ed in particolare la pallacanestro e l’atletica. Ho giocato a basket fino a diciassette anni e poi ho iniziato ad allenare, dalle categorie giovanili fino alla serie C maschile. A trent’anni ho iniziato a correre, partecipando a diverse competizioni di mezzofondo. Purtroppo gli impegni professionali, familiari e l’attivismo politico mi hanno costretto a tralasciare l’attività sportiva. Mi piace la musica e suono da autodidatta il pianoforte. Amo l’arte, prediligendo la pittura, e, ovviamente, l’architettura.