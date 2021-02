Successo per la ricerca e l’innovazione italiana. I progetti italiani vincitori dei bandi PRIMA 2020

SIENA – Le proposte dei ricercatori italiani si collocano nel quadro dei tre ambiti tematici previsti dal programma PRIMA: gestione efficiente delle risorse idriche, agricoltura sostenibile, filiera agro-alimentare.

Il quarto ambito, Nexus, include progetti trasversali alle tre tematiche principali.

Bandi 2021. Ministero Ricerca e PRIMA: quasi 70 milioni per l’agroalimentare e le risorse idriche nel Mediterraneo

Nell’ambito della gestione delle risorse idriche i progetti propongono soluzioni innovative per la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche in condizione climatiche avverse e soluzioni semplici e a basso costo per migliorare l’efficienza di irrigazione per i piccoli agricoltori.

Relativamente all’area agricoltura sostenibile i ricercatori propongono soluzioni per rispondere alle sfide legate all’adattamento al cambiamento climatico e alla promozione di sistemi agroalimentari sostenibili. Nello specifico, tali obiettivi sono ottenuti attraverso la riconfigurazione di sistemi agroalimentari per garantirne resilienza, la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche degli animali locali; la produzione di mangimi animali alternativi.

Per l’area relativa alla filiera agroalimentare i progetti propongono soluzioni per garantire la sostenibilità e reddittività delle filiere agrifood, sicurezza alimentare e stili di alimentazione e consumo sostenibili. Tali obiettivi sono ottenuti prevalentemente attraverso la promozione di nuovi modelli di filiera agroalimentare capaci di garantire un prezzo equo per i consumatori e una quota di profitto per gli agricoltori; la valorizzazione degli effetti salutari dei cibi tradizionali del Mediterraneo; l’analisi delle scelte alimentari sulla popolazione e l’industria agroalimentare.

Per l’area nexus, trasversale alle tre tematiche principali di PRIMA, sono state proposte soluzioni finalizzate a dimostrare gli effetti positivi del nesso cibo-acqua-ecosistema nell’ottenere uno sviluppo economico, raggiungendo un alto livello di tutela ambientale e assicurando un accesso equo alle risorse naturali.

