Frisona e Jersey Italiana. Gli auguri a Martino Cassandro è il nuovo direttore dell’Associazione Nazionale Allevatori delle razze bovine

ROMA – La Federazione delle Associazione Nazionali di Razza e Specie (FedANA) porge al professor Martino Cassandro i migliori auguri per un proficuo lavoro alla Direzione dell’Associazione Nazionale Allevatori delle razze bovine da latte Frisona e Jersey Italiana (Anafij).

Con la certezza – prosegue la nota dell’associazione – che saprà raggiungere nuovi

traguardi nell’interesse degli allevatori italiani e di tutto il comparto latte bovino, in un momento particolarmente complicato per il Paese e per la zootecnia nazionale.

Un sincero ringraziamento va a Giorgio Burchiellaro sotto la cui guida tecnica la Frisona Italiana ha avuto traguardi importanti.