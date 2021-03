Mozzarella di Gioia del Colle DOP, in arrivo la produzione certificata

GIOIA DEL COLLE – Dopo la registrazione ufficiale a livello europeo avvenuta il 10 dicembre 2020, per la Mozzarella di Gioia del Colle DOP arriva l’approvazione del piano dei controlli da parte dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf.

Si tratta dell’ultimo passaggio prima della commercializzazione del prodotto certificato a livello internazionale.

A svolgere l’incarico di controllo e certificazione, sotto la vigilanza del Mipaaf, sarà CSQA Certificazioni che conferma il forte impegno a supportare le filiere DOP IGP italiane sul territorio con la sessantottesima denominazione controllata.

ECCELLENZA PUGLIESE

Una nuova eccellenza certificata a supporto delle filiere di qualità della Puglia che conta 63 prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP IGP STG nel territorio regionale, un patrimonio, secondo i dati del Rapporto Ismea-Qualivita 2020, da 440 milioni di euro alla produzione che coinvolge circa 4.300 operatori.

La Mozzarella di Gioia del Colle DOP, oltre che prodotto simbolo della regione, rappresenta una delle grandi filiere dell’agroalimentare pugliese con un potenziale di 16mila tonnellate da certificare DOP, grazie al lavoro di oltre 70 caseifici e 280 allevatori per un valore potenziale del fatturato al caseificio vicino ai 120 milioni di euro (Fonte: ATS Treccia della Murgia).

Tra gli elementi più rilevanti del nuovo piano dei controlli che sarà applicato a allevamenti, raccoglitori del latte e caseifici, ci sarà il controllo di tutta la filiera: dalla produzione del latte, alla sua trasformazione fino al confezionamento del prodotto finito.

Un passaggio importante per i produttori che permetterà, da un lato, di valorizzare il latte di una produzione storica, consolidando la presenza sul territorio di un tessuto produttivo importante, dall’altro di aggredire nuovi mercati, soprattutto esteri, sui quali oggi la Puglia esercita una importante attrattività turistica.

La DOP potrà sicuramente rafforzare la presenza commerciale delle aziende che si certificheranno che, insieme al prodotto Mozzarella di Gioia del Colle DOP, potranno ancora di più legare l’immagine al territorio di origine che negli ultimi anni ha registrato un forte appeal internazionale.

“La Mozzarella di Gioia del Colle DOP rappresenta, nel comparto Food, un prodotto di eccellenza che si aggiunge al patrimonio delle Indicazioni Geografiche agroalimentari italiane tutelate.

Con l’approvazione del Piano dei Controlli da parte del Mipaaf – afferma Pietro Bonato, Ad e Direttore Generale di CSQA – si conclude un percorso che ha portato al meritato riconoscimento della DOP per la Mozzarella di Gioia del Colle.

CSQA PER LA CRESCITA DELLE FILIERE

Siamo orgogliosi di essere stati scelti quale Organismo di Certificazione, si avvia ora una fase di fattiva collaborazione con tutti gli operatori del comparto con l’obiettivo di valorizzazione di questa eccellenza”.

“Da oltre dieci anni – ha dichiarato Michele Zema, Responsabile Commerciale CSQA – siamo presenti con una sede in Puglia per la crescita delle imprese delle filiere agroalimentari di qualità, mettendo a disposizione conoscenza, know-how e professionalità per prodotti unici al mondo come la Mozzarella di Gioia del Colle DOP”.