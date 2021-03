MILANO – Deere & Company ha registrato un utile netto di 1,224 miliardi di dollari per il primo trimestre, conclusosi il 31 gennaio 2021, corrispondenti a 3,87 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 517 milioni, corrispondenti a 1,63 dollari per azione, registrati nel primo trimestre dello scorso anno conclusosi il 2 febbraio 2020.

Le vendite nette e il fatturato a livello mondiale sono cresciuti del 19% nel primo trimestre 2021, raggiungendo i 9,112 miliardi di dollari.

“John Deere ha iniziato il 2021 in modo fortemente positivo”, ha dichiarato John C. May,

Presidente e Amministratore Delegato di Deere & Company.

“I nostri risultati sono stati aiutati da performance eccezionali estese a tutti i rami di attività e dal miglioramento della situazione generale nei settori Agricolo e Construction. Anche la nostra strategia operativa Smart Industrial sta avendo un impatto significativo sui risultati dell’azienda, aiutando al tempo stesso i nostri clienti a migliorare redditività e sostenibilità.

Outlook aziendale e riepilogo

Si prevede che l’utile netto di Deere & Company per l’anno fiscale 2021 si attesterà fra i

4,6 e i 5,0 miliardi di dollari.

“Siamo orgogliosi del successo riscontrato dalla nostra strategia e dalla creazione di un’organizzazione più mirata, in grado di operare con maggiore velocità e agilità”, ha dichiarato May. “Come dimostrano le nostre recenti performance, queste scelte stanno portando a una maggiore efficienza e aiutando l’azienda a indirizzare le proprie risorse e investimenti sulle aree di maggiore impatto.

Allo stesso tempo, la crescita della produzione e il nostro costante impegno al servizio

dei clienti si accompagna alla consapevolezza delle continue sfide poste dalla pandemia

globale. Rimaniamo quindi particolarmente impegnati nella salvaguardia della salute e del

benessere dei nostri dipendenti.

A partire dall’anno fiscale 2021 l’azienda ha implementato una nuova strategia, un nuovo

modello operativo e una nuova struttura di reporting.

A seguito di questi cambiamenti la divisione Agriculture & Turf è ora suddivisa in due unità commerciali principali, di seguito descritte:

– al segmento Production & Precision Ag fanno capo la definizione, lo sviluppo e la fornitura

di attrezzature e soluzioni tecnologiche a livello globale e alto valore aggiunto per i clienti

coltivatori su larga scala di grandi cereali, piccoli cereali, cotone e zucchero.

I prodotti principali includono trattori di alta potenza, mietitrebbie, raccoglitrici di cotone,

raccoglitrici e caricatrici di canna da zucchero e attrezzature per la preparazione del suolo,

la semina, il trattamento e la cura delle colture.

– al segmento Small Ag & Turf fanno capo la definizione, lo sviluppo e la fornitura di

prodotti rivolti a coltivatori e produttori di medie e piccole dimensioni a livello globale

nonché ai proprietari di aree a verde. Le attività sono organizzate principalmente per

supportare la zootecnia, le colture ad alto valore aggiunto e i professionisti della cura

del verde. I prodotti principali includono alcuni trattori di medie e piccole dimensioni,

attrezzature per fieno e foraggio, attrezzature per la cura del verde, attrezzature per

campi da golf e veicoli utilitari.

Non sono state apportate modifiche alle modalità di reporting per i segmenti Construction

& Forestry e dei Servizi Finanziari. Di conseguenza, l’azienda include quattro aree di attività

monitorate.

Le vendite del segmento Production & Precision Ag per il trimestre sono cresciute

grazie all’aumento dei volumi di consegne e all’ottimizzazione dei prezzi, parzialmente

compensato dagli effetti sfavorevoli dei cambi valutari. L’utile operativo è aumentato

principalmente grazie all’ottimizzazione dei prezzi, dei maggiori volumi di consegne/mix

di vendite e di decisioni favorevoli in materia di imposte indirette in Brasile. Queste voci

sono state parzialmente compensate dagli effetti sfavorevoli dei cambi valutari. Il periodo

precedente è stato influenzato dalle spese derivanti dall’esodo volontario dei dipendenti.

Le vendite del segmento Small Ag & Turf per il trimestre sono cresciute grazie all’aumento

dei volumi delle consegne, all’ottimizzazione dei prezzi e agli effetti favorevoli dei cambi

valutari. L’utile operativo è cresciuto principalmente grazie ai maggiori volumi di consegne/

mix di vendita e all’ottimizzazione dei prezzi. Il periodo precedente è stato influenzato dalle

spese derivanti dall’esodo volontario dei dipendenti.

Le vendite della divisione Construction & Forestry sono cresciute nel primo trimestre

principalmente grazie ai maggiori volumi di consegne, all’ottimizzazione dei prezzi e agli

effetti favorevoli dei cambi valutari. E’ stato inoltre eliminato il ritardo di un mese nella

rilevazione delle operazioni Wirtgen, portando a quattro mesi il periodo di attività Wirtgen

considerato nel trimestre.

L’utile operativo è cresciuto principalmente grazie ai maggiori volumi di consegne/mix di vendite e all’ottimizzazione dei prezzi. L’aumento dell’utile è stato parzialmente compensato da svalutazioni relative ad asset di lungo periodo e da maggiori costi di produzione. I risultati dello scorso anno hanno incluso anche i costi derivanti dall’esodo volontario dei dipendenti.

