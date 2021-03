ROMA – Potenziare la competitività delle filiere in ottica sostenibile.

E’ intervenuto quest’oggi nell’audizione in Commissione Agricoltura al Senato, il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.

“Questo Governo – ha detto il ministro -, come ha illustrato il Presidente Draghi nel discorso programmatico tenuto al Senato, mette al centro della sua azione l’integrazione delle politiche ambientali, produttive e sociali, con un approccio nuovo, che vede l’agricoltura protagonista: l’ecosistema in cui si sviluppano tutte le azioni umane è, nel nostro Paese, per la gran parte un ecosistema rurale”.

Le linee programmatiche del Ministero delle politiche agricole illustrate in Commissione Agricoltura e Produzione agroalimentare al Senato.

“L’agroalimentare è un settore fondamentale per il nostro Paese. Non avete fatto mai mancare il cibo ai nostri concittadini in un momento così difficile”. Eppure, il comparto “ha patito comunque la crisi pandemica, in modo non simmetrico. Ci sono settori che hanno lavorato di più magari guadagnando meno, dei settori che invece hanno avuto un fermo, penso a tutta la filiera legata all’Horeca – ha ricordato Patuanelli -. Oggi è il momento di fare i conti, di ristorare chi ha perso” ma anche “il momento di programmare il futuro”.