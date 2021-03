Centinaio: su imballaggi attenzione a richiesta agroalimentare, ok collaborazione con Gava

ROMA – “La Lega, per partecipare al nuovo governo, aveva posto un’unica condizione: che le aspettative dei comparti, delle filiere, dei tantissimi imprenditori che quotidianamente incontravamo fossero realmente poste al centro dell’azione dell’esecutivo, per colmare il tempo che si era perduto e per ritrovare una fondamentale intesa con i settori produttivi”.

Così in una nota Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato all’Agricoltura.

“Accordare quindi la massima attenzione alle preoccupazioni delle filiere agroalimentari rispetto alla nuova normativa su imballaggi ed etichettatura, e condividerne la necessità di un adeguato periodo di rodaggio e di adattamento antecedente all’entrata in vigore della nuova disposizione, significa rispettare la parola data sin da quando, anche dall’opposizione, sostenevamo con l’azione parlamentare le filiere dell’agroalimentare.

Ringrazio pertanto, anche a nome del settore agroalimentare, il sottosegretario alla Transizione Ecologica Vannia Gava con cui stiamo proficuamente collaborando sulla tematica, e con la quale avvieremo un consolidato legame operativo che risulterà prezioso per le tante esigenze di imprese e lavoratori”.

