Nutriscore è pericolo reale per il nostro sistema agroalimentare. Patuanelli: a Bruxelles ribadirò con forza posizione italiana

ROMA – Fermo e deciso è il rifiuto del Nutriscore e di modelli di etichettatura nutrizionale che distorgono le informazioni al consumatore.

Ha parlato di Nutriscore il ministro politiche agricole Stefano Patuanelli – dopo la notizia secondo cui il professor Walter Ricciardi avrebbe firmato l’appello lanciato di recente alla Commissione europea per chiedere l’adozione a livello europeo del sistema “Nutriscore” – in videocollegamento con la Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, per illustrare le Linee programmatiche per il settore agroalimentare e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Su questo voglio essere molto chiaro – ha proseguito Patuanelli -: è notizia di oggi di una lettera firmata da alcuni scienziati di supporto al nutriscore, e di bocciatura del sistema a batterie promosso dal nostro Paese, proprio per contrastare quel sistema a semaforo che riteniamo assolutamente inconcepibile, immotivato ingiustificato e ingiustificabile.

Io su questo voglio essere chiaro, l’ho già detto in sede di risposta al question time e durante le audizioni al Senato; è una battaglia che l’Italia deve fare come sistema Paese.

Non possiamo permetterci che un sistema di etichettatura che non ha come obiettivo ultimo e reale di dare informazioni complete ai cittadini, ma semplicemente mettere un bollino rosso, verde o giallo su un alimento, senza far capire l’importanza di una dieta equilibrata, di scelte alimentari equilibrate, credo non sia accettabile per queste ragione distruggere un sistema agroalimentare italiano perché questa è la realtà.

Il sistema nutriscore è un pericolo reale per il nostro sistema agroalimentare, la Dieta mediterranea è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dall’Unesco.

Le scelte nutrizionali sane, varie che vengono fatte con consapevolezza dai cittadini, sono quelle che vanno coltivate attraverso con formazione, informazione e dati completi sulle etichette.

Questo è ciò che dobbiamo chiedere e ciò che chiederemo con forza e lo farò da lunedì, quando a Bruxelles al prossimo Consiglio ribadirò la posizione italiana e su questo dobbiamo lavorare con altri partner europei per creare il maggior consenso possibile

La realtà – ha proseguito il ministro Patuanelli – è che le esportazioni italiane di produzioni italiane ad alto valore aggiunto, sono mercati che fanno gola ad altri. E vuole essere utilizzato il sistema nutriscore per portare via quella parte di grande capacità del nostro paese di esportare, prodotti con alto valore aggiunto e con mercati molto ricchi, a favore di chi non ha accesso a quei mercati. Ecco questa cosa non è accettabile da parte del nostro paese”.

