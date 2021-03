Agricoltura protagonista del rilancio sostenibile. Patuanelli: ricostruire per il futuro nuove generazioni

ROMA – “Ricostruire significa compiere scelte decisive per il futuro delle nuove generazioni, e l’agricoltura sarà certamente protagonista del rilancio sostenibile, di questo approccio nuovo che dovrà garantire l’integrazione delle politiche ambientali, produttive e sociali”.

Un rilancio sostenibile che passerà dall’agricoltura secondo Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, al ritorno dal consiglio Agrifish che si è svolto a Bruxelles.

“Assieme all’intera filiera produttiva dell’agroalimentare, dobbiamo incidere affinché si possano diffondere stili di vita sani e rispettosi delle persone e del pianeta, promuovendo sistemi innovativi di coltivazione e produzione, ma anche un modello di consumo che sappia premiare l’identità qualitativa e territoriale dei prodotti e che garantisca un’equa distribuzione del valore tra tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo.

A tal proposito, come ho ribadito anche ieri durante il Consiglio Agrifish a Bruxelles, mi batterò per risolvere il problema del Nutriscore che penalizza i nostri prodotti e che promuove anche pratiche non in linea con la necessità di diminuire l’impatto dei cibi sull’ambiente”.

Pac e New Delevery Model al centro del vertice Agrifish con Patuanelli