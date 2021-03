SIPA. Innovazione tecnologica per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi in agricoltura

ROMA – Innovazione tecnologica per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi in agricoltura grazie al SIPA

Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole – SIPA – è un registro, unico per l’intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell’Unione Europea e nazionali basato sull’archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese, aeree o satellitari, del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale.