John Deere. Precisione digitale delle mappe in una nuova app, per la gestione dell’applicazione di nutrienti

MILANO – Grazie a una nuova app dedicata sviluppata dalla start-up tedesca Solorrow, oggi gli agricoltori possono facilmente creare mappe per la gestione dell’applicazione di nutrienti e di altre operazioni di campo e condividerle con il John Deere Operations Center.

Le mappe possono essere inviate in modalità wireless alle macchine in campo, consentendo un’applicazione più precisa e di conseguenza un utilizzo più efficace di fertilizzanti e prodotti chimici per la protezione delle colture, oltre a tutelare l’ambiente in modo sostenibile.

Lo sviluppo di software e app sta diventando un fattore sempre più importante nell’agricoltura di precisione. Solorrow offre una soluzione economica e di grande semplicità, che consente agli utenti di identificare rapidamente i campi e i loro confini tramite mappe visualizzabili sul proprio tablet o smartphone.

In base ai dati sulle biomasse raccolti nell’arco di un quinquennio le aree selezionate possono essere suddivise in diverse zone, che vengono quindi utilizzate per mappare l’applicazione di fertilizzanti e altri prodotti. Tali mappe possono essere inviate dalla app al John Deere Operations Center e quindi, sempre in modalità wireless, alla macchina interessata.

Il display John Deere in cabina riceve i dati e quindi trasmette via ISOBUS allo spargiconcime o al polverizzatore la percentuale di prodotto da applicare in base alla posizione della macchina in campo.

L’integrazione tra la app Solorrow e le soluzioni Precision Ag di John Deere non offre solo vantaggi operativi. Questa collaborazione dimostra anche come uno scambio costante di dati tra le diverse soluzioni software dei produttori sia non solo possibile ma anche efficace. In questo modo gli agricoltori mantengono sempre il pieno controllo sul flusso e la proprietà dei dati.

Con questa nuova app, Solorrow e John Deere integrano le rispettive attività di marketing e vendita. Ciò consente ai concessionari John Deere di offrire ad agricoltori e contoterzisti una gamma ancora più ampia di soluzioni Precision Ag, e ai clienti di continuare ad usufruire dei consueti servizi di consulenza, messa in servizio e supporto tecnico.

