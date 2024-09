John Deere presenta il nuovissimo tosaerba ZTrak Z370R Electric

MILANO – John Deere presenta il tosaerba ZTrak™ Z370R Electric ai mercati europei. Questo tosaerba a raggio di sterzo zero, completamente elettrico, è una novità orientata al futuro nella gamma dell’azienda di soluzioni innovative per la cura del prato. Progettato con particolare attenzione rivolta alla sostenibilità e all’efficienza, offre a chi deve gestire un prato un’alternativa potente ed ecosostenibile ai tosaerba a benzina o diesel.

Il tosaerba ZTrak™ Z370R Electric è alimentato da energia rinnovabile e non produce emissioni per un’esperienza di taglio più pulita. In grado di coprire fino a 8.000 m2 per carica, questo tosaerba offre prestazioni affidabili riducendo al contempo l’impatto ambientale. Il caricabatterie integrato consente una ricarica semplice e comoda.

Realizzato per garantire una lunga durata di servizio, il modello Z370R è dotato di una batteria sigillata da 3,56 kWh (capacità massima), completamente protetta da elementi quali acqua, polvere e detriti (grado di protezione IP66), per un funzionamento affidabile in diverse condizioni. Il design del tosaerba mette al primo posto il comfort dell’operatore, offrendo una guida silenziosa e confortevole, con livelli ridotti di rumorosità e vibrazioni. Inoltre, il modello ZTrak™ Z370R Electric semplifica le attività di manutenzione dato che non occorre più cambiare l’olio, sostituire il filtro dell’aria né effettuare l’ingrassaggio. Grazie all’ampio schermo LCD e ai comandi ergonomici, il tosaerba offre un funzionamento intuitivo e una maggiore facilità d’uso per un’esperienza di taglio facile e senza fatica.

Dotato di un piatto tosaerba Accel Deep™ da 107 o 122 cm, il tosaerba Z370R garantisce qualità di taglio e prestazioni eccellenti, mentre il robusto tubo d’acciaio sia sulla parte anteriore che laterale migliora la resistenza della macchina per un’affidabilità a lungo termine. La velocità di taglio del tosaerba, fino a 11 km/h, consente agli operatori di svolgere le attività di cura del prato in modo efficiente. A garanzia di una maggiore versatilità, sono disponibili kit post-vendita e accessori opzionali come il sistema di raccolta , il kit per mulching, i rimorchi e il gancio di traino ad attacco magnetico, per personalizzare il tosaerba in base a esigenze e preferenze specifiche. Con una garanzia di cinque anni sulla durata della batteria o di 200 ore di utilizzo della macchina, il tosaerba ZTrak™ Z370R Electric offre una soluzione affidabile ed efficiente per gli operatori che cercano soluzioni sostenibili e di facile utilizzo per la cura del prato.

