Rocca Sveva. Il vino è condivisione: degustazioni online con un sommelier direttamente da casa

SOAVE – Perché non sfruttare le potenzialità del digitale per offrire un momento di condivisione e piacevolezza, nel corso di questa particolare congiuntura in cui ce n’è così bisogno?

La pandemia ci limita negli spostamenti e nelle relazioni interpersonali, ma non dobbiamo per forza rinunciare a tutto quello che amiamo.

Da questa convinzione è nata, ormai quasi un anno fa, l’idea di mettere a disposizione, in videoconferenza, i sommelier di Rocca Sveva per una degustazione privata, a casa propria.

«Il vino è condivisione – spiega Wolfgang Raifer, Direttore Generale di Cantina di Soave – ecco perché abbiamo voluto ricreare quello star bene insieme che dovrebbe essere sempre alla base di ogni bottiglia stappata.

Lontani ma vicini, degustando gli ottimi vini della tradizione veronese firmati Rocca Sveva, con il supporto dei nostri sommelier».

I wine kit sono due

“Passion”, che racchiude tutto l’amore per i vini iconici della tradizione veronese, a partire dal Soave Classico DOC, per passare ai due rossi Valpolicella Superiore DOC e Amarone della Valpolicella DOCG, per concludere con la dolcezza del Recioto di Soave Classico DOCG.

“Joy”, cioccolato e vino, una vera e propria gioia per i sensi: l’Amarone della Valpolicella DOCG e il Recioto di Soave Classico DOCG regalano emozioni sensoriali uniche, abbinati a diverse tipologie di pregiato cioccolato.

Esperienza digitale, accoglienza reale: il procedimento è semplice, basta scegliere e prenotare la degustazione sul wine shop online www.roccasvevashop.it e aspettare il kit degustazione che viene spedito comodamente a casa. All’interno si trova tutto l’occorrente: il vino, i calici, le tovagliette, il cavatappi e gli assaggi da abbinare, se la degustazione li prevede. Il wine tasting, che si svolge su Zoom o Meet, può essere in italiano o in inglese ed è adatto a tutti perché è possibile concordare prima il livello di approfondimento desiderato. Può diventare anche un’occasione per imparare qualcosa di nuovo sul mondo del vino e per approcciare le principali tecniche di degustazione.

Non solo B2C ma anche B2B

queste wine experience digitali piacciono molto anche al mondo business, le aziende le propongono come momento distensivo e accattivante durante webinar, seminari e corsi aziendali online. Diventano infatti una leva stimolante per coinvolgere le persone e creare un momento conviviale all’insegna del buon vino.

