New Holland annuncia aggiornamenti alla piattaforma MyPLM Connect Farm

BASILDON (UK) – New Holland annuncia il primo importante aggiornamento del 2021 per la piattaforma desktop e l’app per dispositivi mobili MyPLM®Connect, offrendo agli agricoltori strumenti ancora più potenti per gestire con la massima flessibilità la loro azienda ovunque si trovino.

Quest’ultimo aggiornamento consente la lavorazione del terreno con l’ausilio di mappe di prescrizione ed estende i vantaggi dell’agricoltura di precisione alle presse per balle quadrate giganti; visualizza nuovi livelli di dati e mappe sull’utilizzo delle macchine, e offre molti altri vantaggi.

Dall’interfaccia intuitiva e veloce alla visualizzazione avanzata dei dati dell’intera azienda agricola, fino alla sovrapposizione dei dati geospaziali: tutte le funzionalità di MyPLM Connect Farm sono in continua evoluzione e consentono agli agricoltori di ottimizzare le prestazioni, la produttività e la flessibilità, il tutto senza alcun costo supplementare.

“La connettività sta diventando man mano un naturale strumento a disposizione dell’agricoltore per condurre la propria azienda, e per raccogliere dati in campo si affida sempre di più alle proprie macchine, proprio come facciamo tutti noi ogni giorno con i nostri smartphone. È proprio per questo motivo che abbiamo deciso di inserire la piattaforma di telematica MyPLM Connect come equipaggiamento di serie su tutte le gamme T7 e CR”, ha dichiarato Alessio Quatraro, Connected Services Product Manager di New Holland.

“New Holland sta fornendo ai clienti le soluzioni più intuitive per svolgere la loro attività nel modo più semplice possibile. Da quando nella nostra piattaforma MyPLM abbiamo inserito il sistema informativo per la gestione delle aziende agricole (FMIS) di AgDNA, basato sul cloud, abbiamo continuato a migliorare e ad ampliare la serie di dati visualizzabili e il livello di compatibilità. Le migliorie introdotte per potenziare il portale MyPLM Connect costituiscono un nuovo passo avanti nel mettere a disposizione dei clienti gli strumenti più innovativi per il monitoraggio e la visualizzazione dei dati raccolti direttamente in campo dalle macchine connesse”.

“Abbiamo anche ridisegnato l’interfaccia dell’app MyPLM Connect Farm per migliorare

l’esperienza dell’utente per i clienti che la utilizzano ogni giorno. Ciò è fondamentale per garantire l’eccellenza nelle interazioni dei clienti con il brand. La nostra intenzione è lavorare incessantemente per migliorare i prodotti digitali che offriamo, rispondendo alle diverse esigenze degli agricoltori”, ha proseguito Quatraro.

Miglioramento dell’interfaccia utente dell’app per dispositivi mobili

Grazie all’ultimo aggiornamento dell’app MyPLM Connect Farm, gli utenti selezionando una

mappa dalla schermata principale hanno accesso a un gran numero di preziose informazioni a livello di campo. In pochi semplici tocchi possono infatti visualizzare dati specifici, come livelli delle attività, dati di analisi per la ricerca delle soluzioni più idonee e dati di zonazione del terreno.

I dati specifici a livello di campi e veicoli sono ora più accessibili che mai, grazie a elenchi

completi visualizzabili accanto alla mappa. Ciò permette agli utenti di passare in modo rapido ed efficiente dalla schermata della mappa alla lista dei campi o a quella dei veicoli.

Supporto per presse per balle quadrate giganti Gli utilizzatori di presse per balle quadrate giganti possono ora visualizzare direttamente in MyPLM Connect Farm i dati importati e i livelli delle attività. Gli utenti inoltre possono selezionare la posizione specifica di deposito delle balle finite. Una volta selezionata, la posizione geografica di ogni balla all’interno del campo viene visualizzata con un segnaposto. Cliccando su ciascun segnaposto l’utente può visualizzare la singola balla e nello specifico tutti i relativi dettagli. Le informazioni visualizzabili per ogni singola balla comprendono il peso umido/secco, la percentuale

di umidità, la densità, la capacità e il numero di sezioni.

New Holland invita a visitare il sito MyNewHolland.com e a creare il proprio account gratuito per sperimentare di persona, con i dati della propria attività, tutti i vantaggi di MyPLM Connect. I dati sono sempre al sicuro nel cloud di MyPLM Connect e il cliente vi può accedere in qualsiasi momento gestendoli autonomamente. L’applicazione per dispositivi mobili MyPLM Connect Farm, studiata per gestire la propria attività con la massima flessibilità ovunque ci si trovi, è scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi mobili con sistema operativo Android o Apple IOS.