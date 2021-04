Pasqua. Da Modica un uovo di cioccolato fondente IGP, da 25 kg, in dono a papa Francesco

MODICA – Un uovo di Pasqua a base di cioccolato fondente di Modica IGP per papa Francesco.

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica ha, infatti, aderito con grande piacere alla iniziativa dell’artista Diego Cortez e dell’Azienda consortile Nacrè, di donare a papa Francesco, un grande uovo-pigna Ovum Pine Nut, ideato e disegnato dallo stilista siciliano Diego Cortez e realizzato in ceramica di Caltagirone; l’opera conterrà al suo interno un uovo di cioccolato fondente, a base di “Cioccolato di Modica Igp” realizzato dal maestro cioccolatiere Aldo Puglisi.

L’uovo, del peso di circa 25 Kg, è stato realizzato, previa autorizzazione concessa dal Ministero, ai sensi del Decreto Legislativo 297/04 alla Nacrè Srl, dal Maestro Aldo Puglisi, cioccolatiere esperto in realizzazioni artistiche a base di cioccolato; la superficie del grande uovo è stata spazzolata, così da mettere in evidenza i cristalli di zucchero, e poi decorata con ghirigori in cioccolato fondente e impreziosita con delle rose bianche realizzate in pastigliaggio , la riproduzione del Cristo Redentore è stata realizzata in pasta di zucchero.

E’ stata inoltre prodotta, da Nacrè Srl, una barretta di cioccolato di Modica Igp , riproducente il Cristo Redentore del Maestro Cortez, in edizione limitata e non destinata alla vendita (200 esemplari), il cui incarto, realizzato e donato dalla Tipografia Kromatografica di Ispica, è stato preventivamente autorizzato dall’organismo di controllo CSQA; su ciascuna barretta è applicato il contrassegno del Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne garantisce la originalità a tutela dei consumatori.

