Il Consorzio del Primitivo di Manduria punta sulla formazione a distanza

MANDURIA – Enoturismo, comunicazione etica, sport in sinergia con le qualità enogastronomiche, accoglienza nazionale e internazionale. Sono questi i temi dei workshop formativi, on line e gratuiti, ideati e promossi dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, rivolti alle aziende che producono la grande doc pugliese e ai dottori agronomi e forestali.

La formazione come strumento di sviluppo nel settore vitivinicolo il titolo del progetto che, attraverso una piattaforma dedicata e grazie alla collaborazione di Sistema Impresa e ConfCommercio Taranto, darà il via a sessioni formative svolte da esperti del settore, senza spostarsi da casa.

Quattro i temi dalla durata di 3 ore ciascuno:

Enoturismo tra opportunità e innovazione nella Terra del Primitivo di Manduria (venerdì 9 aprile, dalle 15 alle 18);

Comunicazione etica e netiquette (venerdì 30 aprile, dalle 15 alle 18);

Sport e benessere in sinergia con le qualità enogastronomiche del territorio (venerdì 7 maggio, dalle 15 alle 18)

Accoglienza nazionale e internazionale (venerdì 21 maggio, dalle 15 alle 18).

“Crediamo fermamente nella formazione come elemento imprescindibile della crescita professionale. – spiega Mauro di Maggio, presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria – E’ il secondo anno, anche a causa della pandemia in corso, che promuoviamo eventi specifici in settori strategici come quelli dell’enogastronomia, dell’enologia e dell’enoturismo. Una occasione per le nostre aziende di accrescere la loro esperienza e dare un’opportunità pratica e comoda ai futuri responsabili di questi comparti”.

La partecipazione è per un massimo di 50 partecipanti a corso. Al superamento di ogni lezione sarà rilasciato un attestato di frequenza riconosciuto. I workshop sono co-organizzati con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Taranto e consentiranno il rilascio di crediti formativi professionali. Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo comunicazione@consorziotutelaprimitivo.com specificando Nome, Cognome Titolo del corso, nome azienda, entro e non oltre giovedì 8 aprile.