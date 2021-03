“Insieme al Consiglio di Amministrazione, per dare un segnale di continuità e di vicinanza alle cantine socie in questo momento di grande difficoltà, abbiamo deciso di investire su un grande evento digitale. – spiega Mauro di Maggio, presidente Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria -.

I tempi ci hanno imposto di intervenire con una promozione più digitale, abbiamo dovuto sospendere diversi eventi già programmati impiegando i nuovi canali, ideali per restare in contatto in questo momento così complicato. Ciò nella speranza di veder confermato l’interesse verso la nostra denominazione perché mai come ora risulta determinante il restare connessi condividendo interessi, esperienze e passioni.

Le aziende partecipanti sono quelle che hanno risposto subito alla adesione di eventi programmati a Milano e Roma che purtroppo gli ultimi Dpcm non ci ha permesso di concretizzare. Ci siamo messi subito al lavoro per garantire alle aziende produttrici un progetto alternativo altrettanto valido ed efficace”.

23 etichette di Primitivo di Manduria Dop saranno degustate dagli operatori del settore selezionati dall’esclusivo Network Internazionale di Gambero Rosso.

Si parlerà anche del territorio e le aziende avranno la possibilità di interagire direttamente durante la sessione on line

Inoltre, le due degustazioni saranno promosse sui Social Media Community del Gambero Rosso e del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria.

“Nell’ottica di supportare le aziende associate, il Consorzio ha infatti lavorato alacremente in questo periodo di Pandemia – conclude di Maggio -. Ora l’attesa più grande, quella verso una riapertura complessiva e la conseguente ripresa delle normali attività di promozione”.

Le aziende del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria partecipanti :

Antica Masseria Jorche; Apollonio Vini; Azienda Agricola Bramato; Bosco Società Cooperativa Agricola; Cantine Due Palme; Cantine Erario; Cantine Lizzano; Cantine Paolo Leo; Cantine Pliniana; Cantine San Marzano; Cantolio; Claudio Quarta Vignaiolo; Leone de Castris; Masca del Tacco; Masseria Cicella; Mottura vini del Salento; Produttori di Manduria; Tenuta Giustini; Tenute Cerfeda; Terracalò; Trullo di Pezza; Varvaglione; Vinicola Savese Pichierri.