Turismo del vino in Italia, Patuanelli: vino è filo rosso che unisce tutte le regioni italiane

ROMA – “Il vino è il filo rosso che unisce tutte le regioni italiane giocando un ruolo importante nel turismo, nell’ambiente, nello sviluppo delle imprese, nell’economia e nell’occupazione, nella diffusione della nostra cultura e delle nostre tradizioni”.

A dirlo nel suo intervento il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli alla presentazione del libro scritto dal senatore Dario Stefàno e da Donatella Cinelli Colombini dal titolo “Turismo del vino in Italia”.

“È uno dei nostri prodotti d’eccellenza – ha detto il ministro – e, come ogni altro settore produttivo, sta affrontando un momento difficilissimo. Con 150 milioni di euro del Fondo Filiere in Legge di Bilancio e altri 150 milioni di euro nel Decreto Sostegni, abbiamo 300 milioni di euro che dovranno essere dedicati anche al settore vitivinicolo e a tutta la sua filiera.

Sostegno in questo momento drammatico e incentivi all’innovazione per le imprese del settore, così come un lavoro sinergico di promozione di questa grande eccellenza Made in Italy con i Ministri del Turismo e della Cultura, dovranno andare di pari passo”.