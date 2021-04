Gelate di primavera. Patuanelli chiede alle Regioni di quantificare i danni, poi firmerà il Decreto per sostegni alle imprese colpite

ROMA – Le Regioni dovranno fornire il conto dei danni causati dalle gelate improvvise degli ultimi giorni – in particolare nella notte fra il 7 e 8 aprile -, quindi il ministro Patuanelli procederà ad attivare la procedura per i ristori alle aziende colpite, da Nord a Sud.

GELATE DI PRIMAVERA – “Le gelate di questi giorni stanno causando ingenti danni alle coltivazioni in diverse regioni d’Italia – ha detto il ministro delle politiche agricole – . In questi casi, le Regioni devono provvedere a quantificare i danni e a delimitare i territori colpiti, per poi comunicare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con delibera di giunta, la declaratoria degli eventi avversi.

Immediatamente dopo firmerò il Decreto che consentirà alle aziende dei territori colpiti l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale e ad altre misure di sostegno previste.

A causa dei cambiamenti climatici i danni subiti dalle aziende agricole sono sempre in aumento e per questo, in molti casi, è necessario intervenire con risorse aggiuntive. Insieme alle Regioni faremo il possibile per sostenere gli imprenditori del settore già in grande sofferenza a causa della pandemia” ha precisato Stefano Patuanelli.

