Emergenza gelo nei campi. Battistoni: aumentare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale

ROMA – “L’ondata di gelo ha colpito duramente le produzioni nel centro e nel nord Italia. Da tempo mi batto per aumentare la dotazione del fondo di solidarietà nazionale a fronte dei cambiamenti climatici che nella nostra penisola sono sempre più importanti”.

Così il sottosegretario alle politiche agricole, forestale e alimentari, sen. Francesco Battistoni sull’eccezionale ondata di maltempo che si abbattuta su quasi tutta Italia.

“Ora è il momento di passare ai fatti e non appena le Regioni ci forniranno l’entità dei danni, ci impegneremo a trovare le risorse necessarie. L’agricoltura, soprattutto in questa pandemia, ha dato un grande contributo al Paese, non possiamo lasciarla sola” ha detto Baattistoni.

