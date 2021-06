Francesco Tabano confermato presidente di Federolio. Ora creazione di un brand con codice di condotta

ROMA – Francesco Tabano è stato confermato presidente di Federolio, la Federazione Nazionale del Commercio Oleario e maggiore organizzazione italiana di categoria nel settore del commercio all’ingrosso e del confezionamento dell’olio di oliva e dei prodotti derivati.

“Alla base del programma per il prossimo triennio – ha dichiarato Tabano – ho posto l’elaborazione di un codice di condotta per il settore dell’olio di oliva, tendente anche alla creazione di un “brand Federolio” in un quadro di sviluppo della capacità di comunicazione dell’associazione, l’apertura di un serrato confronto con la distribuzione basato sulle peculiarità del comparto, la prosecuzione del dialogo nella filiera italiana e la digitalizzazione delle attività associative”.

Francesco Tabano sarà affiancato da un comitato di presidenza composto dai Vice Presidenti Lucio Carli e Simone Vettori e dai membri del Consiglio Direttivo Manfredi Barbera, Sabino Basso, Mariella Cerullo e Angelo Cremonini.

