Federdoc, Centinaio (Mipaaf): Portiamo avanti le idee che migliorano il settore

ROMA – “Voglio ringraziarvi per il grande lavoro che state facendo. La vostra confederazione gioca un ruolo molto importante nella valorizzazione e promozione del vino italiano”.

Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, intervenendo all’assemblea annuale della Federdoc.

Rivolto al presidente Riccardo Ricci Curbastro ha aggiunto: “Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e auspico che anche in futuro la nostra collaborazione prosegua nel miglior modo possibile. Ho l’abitudine di ascoltare le proposte di chi vive il territorio e conosce bene la realtà del vino. E sono disposto a portare avanti le idee che possono migliorare il settore. Da quando ho ricevuto dal ministro questa delega, a cui tenevo particolarmente, abbiamo già ottenuto risultati significativi. C’è stata la prima riunione del tavolo vitivinicolo.

Al Mipaaf – ha ricordato il sottosegretario – stiamo lavorando per sostenere il vino di qualità che durante la pandemia ha avuto i maggiori problemi e stiamo predisponendo un piano di promozione ulteriore rispetto all’Ocm, rivolto ai mercati con più potenzialità. Vogliamo che questa resti la filiera principe, nel mondo il vino è il biglietto da visita dell’Italia e un volano della nostra economia, che attrae un numero sempre maggiore di turisti, in Italia e all’estero. Per questo – ha concluso Centinaio – ho istituito presso il Mipaaf un tavolo, che mi auguro possa diventare interministeriale, per strutturare al meglio l’enoturismo”.