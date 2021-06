Biodinamica. DDL 988 agricoltura biologica verso l’approdo alla Camera

ROMA – Dopo l’approvazione in Senato, lo scorso 20 maggio, del DDL 988 (sulle Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico) – che ha avuto un notevole strascico di polemiche e ha in parte diviso il mondo agricolo, per quanto concerne soprattutto le parti sull’agricoltura biodinamica – il 24 giugno approda alla Camera, con cui si aprirà il programma dei lavori.

Proprio in vista del passaggio alla Camera è stata redatta nei giorni scorsi, una posizione condivisa della comunità scientifica e la richiesta di proposta modifica articoli, inviata ai deputati e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.

Viene richiesta la modifica di alcuni punti della legge in cui si parla della biodinamica: “Chiediamo – sottolineano le organizzazioni scientifiche – che alla Camera dei Deputati si prenda una considerazione una modifica degli articoli 1, 5 e 8”. NEL DETTAGLIO Biodinamica. Dalla comunità scientifica agraria la richiesta di modifica articoli al DDL

