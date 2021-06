ROMA – “Sono soddisfatto dell’esito del trilogo, l’accordo va nella direzione auspicata”.

Commenta così, il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, l’accordo raggiunto sulla nuova PAC, che prosegue “dagli aspetti premianti per i piccoli imprenditori agricoli, al passaggio dall’1 al 3% per le assicurazioni, passando per la gradualità del processo di convergenza interna e la gestione dell’offerta per DOP e IGP. Sono tanti gli aspetti positivi, non è andata affatto male”

“Sono state trovate soluzioni importanti su diversi passaggi cruciali, anche per i diritti dei lavoratori e questo è fondamentale – conclude Battistoni -. Avremo a disposizione 50 miliardi di euro, dovremo sfruttarli per far tornare l’agricoltore al centro del progetto ambientale del nostro territorio”.