LUSSEMBURGO – Sull’accordo della Riforma PAC raggiunto venerdì scorso, l’intervento di oggi, del ministro Stefano Patuanelli, al Consiglio europeo in Lussemburgo. Sotto l’intervento anche video.

RIFORMA PAC – “Con il tempo capiremo quanto questo sia un momento storico per l’agricoltura europea e italiana. Oggi siamo attori della grande riforma della Politica Agricola Comune, uno dei pilastri sui quali è nata l’Europa” ha detto Patuanelli.

“I motivi per essere soddisfatti del pacchetto di compromesso costruito sono tanti: in particolare su tutto ciò che abbiamo fatto per il settore del vino; sulla reciprocità dei Paesi terzi per proteggere i nostri produttori dalla concorrenza sleale; sull’introduzione della condizionalità sociale che è per noi grande motivo di soddisfazione.