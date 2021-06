Maltempo Oltrepò Pavese, Centinaio (Mipaaf): Subito al lavoro per aiutare territorio

PAVIA – “Sto seguendo in queste ore con grande attenzione la situazione nella zona dell’Oltrepò orientale che lunedì sera è stata colpita da una violenta grandinata senza precedenti. Chicchi di grandine talmente grandi da non ricordarne di simili dimensioni e che hanno devastato vigneti e orti. In attesa che ci sia una prima stima dei danni mi sono immediatamente attivato. Assicuro tutto il mio impegno per aiutare il territorio, che rappresenta la prima zona vitata della Lombardia”.

Lo sottolinea in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.