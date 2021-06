Seminario di formazione di Origin Italia sulla nuova PAC con Paolo De Castro. Il 30 giugno

ROMA – Si svolgerà il 30 giugno 2021 (ore 18) il webinar formativo di Origin Italia dedicato alle novità legislative previste dalla nuova PAC in materia di Indicazioni Geografiche e Consorzi di Tutela.

Dopo circa tre anni di negoziati, lo scorso 25 giugno è stato raggiunto l’accordo sulla riforma della Politica agricola comune 2023-27 in sede di trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo; la nuova PAC prevede fra l’altro l’elaborazione da parte dello Stato di un Piano strategico nazionale, al cui interno saranno definiti pilastri finanziati dal FEAGA e dal FEASR.

Obiettivo dell’incontro è quello di aggiornare i Consorzi di tutela avviando una prima riflessione sulla riforma in atto e sulle opportunità del comparto DOP IGP che potranno essere definite nella preparazione del Piano strategico nazionale. Tra i temi che verranno trattati non mancheranno il rafforzamento previsto per la protezione delle IG, le modifiche sul regolamento relativo alla Organizzazione comune dei mercati e le novità in materia di programmazione della produzione.

Oltre all’intervento del Presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi, è prevista la partecipazione di Antonio Auricchio – Presidente Afidop, David Thual – Origin EU, Fabio Del Bravo – Ismea e Paolo De Castro – coordinatore S&D alla Comagri Parlamento europeo.

Il Webinar è riservato ai Consorzi di Tutela.

Per la registrazione link https://forms.gle/m6wGLLs97CrutxUL7