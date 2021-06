Argo Tractors protagonista al Motor Valley Fest

FABBRICO – Argo Tractors, la storica azienda di Fabbrico (RE) produttrice dei trattori Landini, sarà per la prima volta protagonista del Motor Valley Fest, il festival diffuso della Terra dei motori dell’Emilia- Romagna, che quest’anno coinvolgerà tutti e quattro gli autodromi regionali garantendo quindi un’ampia diffusione sul territorio regionale.

Il programma

Nel contesto del ricco programma di eventi dell’edizione 2021 nel week end dal 2 al 4 luglio, l’azienda reggiana sarà coinvolta nelle iniziative organizzate a Varano Dè Melegari (PR), in particolare in occasione del convegno dal titolo “La tracciabilità dal campo allo spazio: dal menù degli Astronauti ai cibi del futuro”, sabato 3 luglio alle ore 10.30 presso il Castello Pallavicino. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Varano, in collaborazione con Argo Tractors, Dallara, Parma Città Creativa della Gastronomia e il media partner la rivista Trattori. Il convegno sarà introdotto da Alessio Grasso – Aerospace & Defence Business Unit Manager Dallara. Seguirà un confronto con Stefano Polato, Lo chef degli astronauti; Luca Cotti, Presidente sez. Parma del Consorzio Parmigiano Reggiano; Chiara Corbo, Direttrice Osservatorio Smart AgriFood (Politecnico di Milano, Università degli studi di Brescia); Chiara Dall’Asta, Università di Parma; Antonio Salvaterra, Marketing Director di Argo Tractors; Mariacristina Gherpelli; Presidente Cluster Mech; Massimo Ambanelli, CEO HiFood e Davide Solaroli, Commerciale settore Aerospace Bercella. Modera l’incontro il giornalista Daniele Bettini. Insieme agli altri ospiti si racconterà l’eccezionalità di una regione che unisce Food, Motor e Aerospace Valley e in pochi chilometri racchiude eccellenze mondiali in ambiti apparentemente così lontani, ma in realtà così vicini. L’evento potrà essere seguito sia in presenza che in streaming registrandosi al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DDqKlAJ8TdyK7hW68v90MA

Argo Tractors

Argo Tractors è un player glocal che del 4.0 ha fatto un mantra ineludibile, triangola le informazioni che arrivano dai satelliti con quelle ricavate dal contatto diretto con la terra, con il campo, con le singole piantine che in un’ottica di agricoltura di precisione vanno tutte trattate in maniera diversa. Metro per metro, pianta per pianta, cambia la necessità di acqua o di concime e i dati e le informazioni triangolate con i satelliti agli ERP locali o al cloud sono un asset ormai decisivo (e la presenza del cluster della meccatronica non può che sottolineare questo legame). Anche per il consumatore che vuole sapere e conoscere quello che mangia perché il sapere aumenta il sapore del cibo.