Il marchio dei trattori SAME entra nella leggenda con l’iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

TREVIGLIO (BS) – Il marchio di trattori SAME entra nella storia dell’industria italiana, ottenendo l’iscrizione nel Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, istituito dal ‘Ministero delle Imprese e del Made in Italy’ con l’obiettivo di valorizzare e tutelare marchi di eccellenza con una continuità operativa di oltre 50 anni e storicamente collegati al territorio nazionale.

SAME (Società Accomandita Motori Endotermici) nasce a Treviglio in provincia di Bergamo nel 1942 e, in oltre 80 anni di storia, grazie ai suoi trattori di colore rosso, è stata motore della meccanizzazione agricola italiana. La storia dell’azienda, in realtà, affonda le sue radici più indietro nel tempo, quando i fratelli Francesco ed Eugenio Cassani nel 1927 sviluppano la Trattrice Cassani, uno dei primi esempi al mondo di trattore dotato di motore diesel.

Oggi i trattori SAME sono contraddistinti dal celebre logo della tigre ridisegnata nell’ultima versione nel 2012 da Giorgetto Giugiaro.

Il percorso dell’azienda si è sviluppato negli anni attraverso l’acquisizione di diverse e importanti realtà industriali che operano nel settore dei macchinari agricoli, in Italia e in Europa, dando vita al gruppo SDF.

Protagonista di una storia di internazionalizzazione di successo e driver della digital transformation dell’agricoltura, oggi SDF distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Hürlimann, Grégoire e VitiBot, sviluppando prodotti che consentono alle nuove generazioni di macchine agricole di essere ancora più efficienti e produttive, oltre che sicure e rispettose dell’ambiente.

Con 9 stabilimenti fra Europa ed Asia che producono ogni anno circa 38.000 mezzi, 12 filiali commerciali, 1 joint venture in Cina, 155 importatori, 3.100 concessionari, oltre 4.400 dipendenti nel mondo, di cui 1.460 in Italia nello stabilimento di Treviglio (headquarters della società) e un fatturato (2022) pari a 1.803 milioni di euro, SDF è fra i principali produttori di trattori, macchine da raccolta e motori diesel al mondo.

Una crescita che fin dalle origini si è mossa su due direttrici principali – innovazione ed espansione internazionale – e che oggi, grazie al riconoscimento del ‘Ministero delle Imprese e del Made in Italy’, entra nell’albo d’oro dell’imprenditoria nazionale, confermando il forte legame del brand SAME con il proprio territorio, oltre che il binomio inscindibile che il marchio ha saputo intrecciare col mondo dell’agricoltura in oltre 80 anni di storia.

