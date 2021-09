Bayer lancia la nuova piattaforma Vegetables by Bayer per confermare il proprio impegno verso clienti e partner

MILANO – Al via la nuova piattaforma Vegetables by Bayer, che comprenderà i due ben noti marchi, Seminis® e De Ruiter®, uniti in una comune nuova identità, posizionamento e sito web globale (vegetables.bayer.com).

Con più di 20 colture e migliaia di varietà orticole innovative, Seminis® e De Ruiter® forniscono soluzioni all’avanguardia per il pieno campo e per le colture protette.

Ora diventano parte di Vegetables by Bayer con una immagine rinnovata e un impegno sempre maggiore a garantire valore a qualsiasi livello della filiera – dall’agricoltore al consumatore e con una forte attenzione alla salvaguardia del pianeta.

“Riunendo esperti a livello mondiale e risorse provenienti da Bayer, la nuova piattaforma Vegetables by Bayer permette ai nostri marchi Seminis® e De Ruiter® di fornire valore ai nostri clienti e partner in modi nuovi ed entusiasmanti”, afferma Inci Dannenberg, Presidente di Bayer Global Vegetable Seeds.

Questo valore si traduce in quattro pilastri fondamentali : collaborazione, innovazione, produttività e sostenibilità.

Collaborazione : i marchi di Vegetables by Bayer sono attivi in iniziative che vanno oltre le necessità tipiche dell’azienda agricola, ad esempio le Food Chain Partnership, che riuniscono agricoltori, trasformatori, rivenditori, commercianti e altri operatori lungo tutta la filiera alimentare. Con una rete di 70 manager in 44 paesi, il team di Food Chain Partnership coordina iniziative volte a migliorare la sostenibilità, la sicurezza alimentare, la qualità, i raccolti e la tracciabilità in più di 70 colture.

Innovazione: un esempio, i broccoli Bayer's High Rise™ – una gamma di varietà che crescono alte, con steli lunghi e forti, poche foglie e teste visibilmente consistenti e pesanti. La maturazione uniforme, la resa potenzialmente elevata insieme alla qualità permettono agli agricoltori di massimizzare i raccolti con minor scarto.

Produttività : il programma Root2Success di Bayer fornisce ai coltivatori soluzioni su misura volte ad aiutarli a migliorare la funzionalità e la resilienza del sistema radicale vegetale attraverso un’adeguata preparazione del terreno e il controllo di parassiti e malattie. Queste pratiche si traducono in un miglioramento della resa, della commerciabilità e della sostenibilità.

Sostenibilità: Ogni investimento in innovazione è un investimento in sostenibilità. Attraverso partnership pubblico-private come la collaborazione con il World Vegetable Centre, un istituto internazionale di ricerca e sviluppo senza scopo di lucro, Bayer sta lavorando per sviluppare varietà che soddisfino le esigenze specifiche dei piccoli agricoltori in Asia e Africa. Questo è un esempio dell'impegno di Bayer per raggiungere 100 milioni di piccoli agricoltori – entro il 2030 – fornendo loro gli strumenti, la formazione e le risorse di cui hanno bisogno per far crescere la loro attività in modo sostenibile.

Il lancio arriva mentre le Nazioni Unite celebrano l'”Anno internazionale della frutta e della verdura 2021″, che mira a sensibilizzare il pubblico sui benefici del consumo di frutta e verdura. “Dalla nostra ricerca e sviluppo, leader del settore, alle soluzioni su misura che vanno oltre il seme per soddisfare le esigenze in evoluzione del mercato, Vegetables by Bayer riflette il nostro continuo impegno ad aiutare i nostri clienti a far crescere le loro attività in modo che insieme si possa promuovere un mondo più sano e sostenibile”, conclude Dannenberg.

Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti e i servizi sono concepiti per proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Bayer si impegna a fornire un contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile con la propria attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad aumentare la sua redditività e creare valore attraverso l’innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo. Nel 2020, il Gruppo ha impiegato 100.000 collaboratori, registrato un fatturato di 41,4 miliardi di Euro e ha investito 4,9 miliardi di Euro in Ricerca e Sviluppo. Per ulteriori informazioni visita Bayer.it.