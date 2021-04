Difesa fungicida del grano. L’offerta di Bayer ai cerealicoltori spiegata in una minipillola

MILANO – In un momento cruciale per la difesa del grano dalle malattie fungine, Bayer lancia le minipillole “Parola d’esperto – Difesa Fungicida”.

Difesa grano – Minipillole che hanno l’obiettivo di inquadrare il mercato dei fungicidi di levata e di spigatura; offrire un supporto tecnico per difendere il proprio campo dalle malattie; dare consigli su come utilizzare al meglio le soluzioni Bayer tra cui Aviator Xpro e Prosaro; dare voce all’esperienza nell’utilizzo della piattaforma digitale Climate FieldView; anticipare le novità per la prossima campagna 2021.

Michele Bonvicini, Grower & Channel Manager Cereals, risponde alle domande “Perchè scegliere Bayer nella difesa del grano?”, “Cosa offre Bayer ai cerealicoltori?”.

Cereali – Una buona tecnica colturale è fondamentale in tutte le fasi cruciali del grano per sfruttare al meglio le potenzialità produttive del cereale. Bayer da anni mette a disposizione dei cerealicoltori una gamma di soluzioni, sia che si parli di diserbo dei cereali che di protezione da malattie e parassiti, sempre più ampia ed affidabile, dal seme fino alla raccolta. E questo, tenendo in considerazione le diverse esigenze di ciascun areale cerealicolo.

Aviator Xpro è il fungicida di casa Bayer che oltre ad offrire una protezione totale del grano dalle malattie fungine assicura un effetto rinverdente dell’apparato fogliare