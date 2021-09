I nuovi trattori ‘smart’ di SAME per Marchesi Antinori. Al servizio di una produzione vinicola sempre più consapevole

TREVIGLIO (BG) – Trattori intelligenti e connessi in cloud per raccogliere i dati in vigneto e ottimizzare tutte le fasi di lavorazione per la produzione del vino: questa l’ultima frontiera dello Smart Farming in ambito vinicolo frutto della collaborazione che da quasi 30 anni lega SAME, storico marchio di trattori Made in Italy, a Marchesi Antinori, prestigiosa azienda vinicola fiorentina riconosciuta a livello internazionale per i suoi vini di altissima qualità.

Ad oggi sono circa 250 le trattrici a marchio SAME impiegate nelle diverse tenute di Marchesi Antinori, sia in Italia che all’estero.

Con la consegna di quindici trattori, nei modelli Frutteto, Dorado e Krypton, SAME rafforza nel 2021 l’impegno con Marchesi Antinori alla continua ricerca dell’eccellenza dei suoi vini, in un settore altamente specializzato come quello vitivinicolo, che richiede innovazione, facilità e agilità di manovra ed efficienza.

Tutte le nuove macchine sono equipaggiate del sistema SDF Farm Management ovvero dell’innovativo gestionale che permette di monitorare in tempo reale, tramite app su smartphone o versione web, i lavori in vigneto, di accedere a modelli agronomici e dati ambientali, e di installare processi di allerta e inibizione che permettono di evitare situazioni di rischio.

SDF Farm Management permette di rilevare i dati del mezzo e la sua posizione in campo, inviandoli via Bluetooth all’app, e consente di elaborare automaticamente report con tutti i dettagli su velocità media, consumi, ore lavorate per ogni trattore, così da fare analisi accurate per migliorare la gestione della tenuta e ottimizzare le risorse. Non solo una fornitura di prodotti ma una collaborazione trasversale che porta alla luce progetti innovativi come il nuovo SDF Farm Management.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di un’eccellenza italiana come Marchesi Antinori. Dal 1992 condividiamo una collaborazione che si basa sugli stessi principi -passione, sperimentazione e innovazione nel rispetto dell’amore per il territorio- e che, sono certo, durerà ancora a lungo” commenta Umberto Miceli, Direttore Commerciale SDF in Italia.

SAME. In quattro lettere la storia dell’agricoltura italiana

C’è un binomio inscindibile tra SAME e il mondo dell’agricoltura che l’azienda ha contribuito a far crescere con i suoi trattori, dalla prima Trattrice Cassani del 1927 ai trattori odierni ricchi di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Ogni modello è un alleato fedele e instancabile degli agricoltori in Italia e all’estero, con una gamma trattori versatile per il vigneto, il frutteto, il campo aperto e il lavoro in cascina.

SDF è una multinazionale italiana, con sede centrale a Treviglio (BG), tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine agricole da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire. La gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 CV e la gamma delle macchine da raccolta arriva fino a 395 CV. In quasi un secolo di storia, l'azienda è stata motore della meccanizzazione del settore agricolo, protagonista di un percorso di internazionalizzazione di successo e driver della digital transformation dell'agricoltura, arrivando oggi a produrre "trattori intelligenti" con l'obiettivo di incrementare efficienza operativa e produttività in ottica Agricoltura 4.0.