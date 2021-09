Fieravicola, Battistoni: creare un tavolo per garantire futuro filiera avicola italiana

ROMA – Il sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Francesco Battistoni, direttamente dal Macfrut e Fieravicola, in corso di svolgimento a Rimini, ha annunciato la creazione di un tavolo presso il Mipaaf sulla filiera avicola, da avviarsi entro un mese.

“Il Mipaaf è vicino al settore avicolo, ci sono state in passato mancate interlocuzioni, ora è arrivato il momento di creare un tavolo di confronto tra tutti gli attori della filiera coinvolgendo anche Ismea e il Crea”, ha spiegato il sottosegretario nello spazio di Fieravicola dove si è recato per parlare al convegno sul futuro della filiera avicola italiana.

“Nonostante il Covid il settore avicolo ha tenuto bene. Questo grazie al lavoro di tutto il comparto delle uova italiane che da tempo sta comunicando bene un messaggio positivo – ha proseguito Battistoni -. Dobbiamo puntare su una dieta salutare che vede il consumo di carni bianche come perno”.

“Bisogna ricordare – conclude il senatore Battistoni – che le uova allevate in Italia sono quasi esclusivamente di origine nazionale e sempre più spesso provenienti da allevamenti etici: le uova sono state tra i prodotti maggiormente apprezzati dal consumatore nel 2020, ottenendo una crescita degli acquisti di quasi il 14% in valore e del 12,5% in volume”