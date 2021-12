Pesca, Battistoni (Mipaaf): Oggi riunito Tavolo consultazione pesca. Dalla concertazione passano le scelte per il comparto

ROMA – Si è tenuto questa mattina, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Tavolo di consultazione della pesca e dell’acquacoltura, che ha visto la partecipazione del Sottosegretario Francesco Battistoni e della dottoressa Eleonora Iacovoni, direttrice della PEMAC IV – Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali del Mipaaf.

All’ordine del giorno le modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo dell’attività di pesca esercitata mediante l’utilizzo del sistema strascico, al fine di emanare, nel più breve tempo possibile, un apposito decreto ministeriale che dovrà disciplinare le attività per l’annualità 2022.

“La discussione, che ha visto intervenire esponenti delle Associazioni nazionali di categoria e delle Organizzazioni sindacali di settore, si è concentrata principalmente sul calendario dell’arresto temporaneo obbligatorio, ma anche sulla definizione del numero di giornate aggiuntive di fermo pesca che dovranno essere effettuate nell’arco dell’anno, e sulle disposizioni specifiche per la pesca dei gamberi di profondità”. Così il senatore Battistoni, che del Mipaaf ha la delega alla pesca.

“Le scelte migliori per il futuro dei mari e della pesca – prosegue il Sottosegretario – possono avvenire soltanto se si prosegue su una costante e continua concertazione con i soggetti operanti nel settore. Questo modus operandi mi sta accompagnando in questo percorso istituzionale e credo che sia la scelta più giusta per raggiungere gli obiettivi nell’interesse generale”

